Em vídeo... Abushqir: Bono está entre os três melhores goleiros do mundo

Manaf Abu Shuqair, ex-jogador de futebol saudita, elogiou o marroquino Yassine Bono, goleiro do Al-Hilal, considerando-o um dos três melhores goleiros do mundo atualmente.

Bono chamou a atenção depois de levar o Marrocos à classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, nesta manhã de terça-feira, após a vitória sobre a Holanda nos pênaltis, depois que o jogo terminou empatado em 1 a 1 no tempo regulamentar e na prorrogação.

Abushqair disse, em declarações ao programa “Dorina Ghir”, do canal “Al-Saudiya”: “Na minha opinião, se falarmos dos três ou quatro melhores goleiros do mundo, Bono certamente deve estar entre eles”.

E acrescentou: “É preciso destacar seu excelente desempenho na Copa do Mundo de Clubes, bem como em muitas partidas pelo Al-Hilal no Campeonato Saudita”.

E continuou: “Veja a reação na cobrança de pênalti que ele defendeu e a maneira como ele a enfrentou; por mais que falemos sobre o estrelato de muitos jogadores da seleção marroquina, Bono continua sendo um marco a nível mundial”.

E concluiu: “Para mim, Bono não pode ficar de fora dos três melhores goleiros do mundo”.