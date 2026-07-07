Em vídeo... Abu Treika aos jogadores do Egito: “Os astros da Argentina não são melhores do que vocês... e não provoquem Messi”

Mohamed Abu Treika, ex-jogador da seleção egípcia, deu uma série de conselhos aos jogadores dos Faraós poucas minutos antes do aguardado jogo contra a Argentina, marcado para esta noite, terça-feira, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

Abu Treika disse, pelo canal “BeIN Sports”: “Os jogadores do Egito precisam se concentrar e se livrar da pressão; além disso, devemos respeitar a todos, especialmente porque estamos enfrentando o campeão mundial”.

Ele acrescentou: “Os jogadores da Argentina não são melhores do que nós, não devemos ter medo e não devemos entrar em campo já derrotados. Confio em Hossam Hassan; não entraremos em campo derrotados”.

O astro aposentado continuou: “Precisamos esquecer a partida da Argentina contra Cabo Verde, pois ela não se repetirá hoje, devido às diferenças nas condições climáticas e no gramado, além do fato de que não sabemos jogar da maneira que Cabo Verde joga”.

E Abu Treika completou: “Eu esperava que a seleção egípcia analisasse a partida da Argentina contra a Croácia na Copa do Mundo de 2022 (a Argentina venceu por 3 a 0), pois a Argentina vai repetir esse cenário hoje, já que o técnico fez mudanças na escalação e também no estilo de jogo; também podemos nos basear na partida da Argentina contra a Holanda naquela edição”.

E continuou: “A pressão recai sobre o campeão mundial, e não sobre o Egito. Temos que fazer uma partida histórica. Não estou preocupado hoje, pois tenho confiança nos jogadores”.

Sobre a marcação de Lionel Messi, ele explicou: “Nenhuma seleção, nas partidas anteriores, conseguiu marcar Messi, mas nossa referência no jogo deve ser ele. Quando começarmos a jogar, a bola deve sair dele, pois ele não volta para a defesa; precisamos ficar próximos dele e garantir que a bola não chegue até ele”.

Em seguida, ele completou: “Isso parece fácil, mas, na verdade, é difícil”.

O ex-astro dos Faraós encerrou sua fala dirigindo uma mensagem aos jogadores da equipe: “Joguem com garra contra Messi, mas não o provoquem; depois, tirem fotos com ele após a partida, se quiserem”.

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