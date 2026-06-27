Em vídeo... Abu Al-Shamat: Falhamos na Copa do Mundo... e não nos culpem pelos erros de 20 anos

Mohammed Abu Al-Shamat, lateral da seleção saudita, reconheceu o fracasso da “Verde” na atual edição da Copa do Mundo, após a eliminação da equipe na fase de grupos.

A seleção saudita foi eliminada da Copa do Mundo ainda na fase de grupos, após um empate sem gols com Cabo Verde, na madrugada de sábado, no estádio “NRG”, na cidade de Houston, nos Estados Unidos, na terceira e última rodada.

Abu Al-Shamat disse, em declarações divulgadas pelo jornalista saudita Abdullah Al-Haniyan em sua conta pessoal no site “X”: “Não conseguimos nos classificar neste torneio; nos repreendemos e pedimos desculpas, em primeiro lugar, à nossa torcida”.

Ele acrescentou: “Vamos nos empenhar em evoluir, pois enfrentamos algumas dificuldades que nos prejudicam como jogadores sauditas, e precisamos nos aperfeiçoar, especialmente porque esta geração está participando pela primeira vez da Copa do Mundo”.

E continuou: “Compreendo a tristeza do povo saudita, mas digo a vocês que esta geração está participando pela primeira vez da Copa do Mundo; não sejam duros com eles. Vocês têm todo o direito de nos cobrar, do mais jovem ao mais velho, e vamos nos empenhar em aprender com nossos erros”.

E prosseguiu: “Vamos nos esforçar para compensar vocês. Sei que estão cansados de promessas, mas assim é o futebol: o sucesso não vem de uma vez só, mas deve evoluir passo a passo, até alcançar o sucesso almejado”.

E continuou: “Vocês dizem que a seleção saudita não conquistou nada há 20 anos; nós não estávamos aqui há 20 anos. Este é o meu segundo torneio com a seleção. Não estou justificando meu fracasso, mas vou aprender mais e estou pronto para prestar contas, porque meu objetivo é fazer o povo saudita feliz”.

E concluiu: “Esses jogadores são de vocês, e todos estão irritados. Não interpretem mal as intenções dos jogadores e digam que eles não querem a classificação. Não, eles querem, mas há aspectos que deixaram a desejar, e estamos trabalhando para aprender com isso”.