O jornalista saudita Waleed Al-Farraj afirmou que não será torcedor do clube Al-Hilal, após sua transferência para trabalhar no canal de propriedade do príncipe Al-Waleed bin Talal, dono do "Zaeem".

Al-Farraj passou a trabalhar nos canais "Rotana", de propriedade do príncipe Al-Waleed bin Talal, na nova temporada, onde apresentará o programa "Rotana Sport com Waleed", no canal "Rotana Khalijia", diariamente.

Al-Farraj disse no início do episódio de estreia do programa: "Algumas pessoas dizem que Waleed Al-Farraj se transferiu para trabalhar nos canais Rotana, de propriedade do príncipe Al-Waleed bin Talal, principal investidor do clube Al-Hilal, e que, portanto, o programa funcionará com base em mensagens de WhatsApp".

E respondeu: "Esquece, depois de toda essa vida em que construímos este nome, não vou chegar nas etapas finais da minha carreira na mídia para desperdiçar minha história apresentando um programa que adota apenas um único ponto de vista".

E acrescentou: "Todos os pontos de vista estarão presentes, mas não se deve ficar sensível quanto ao ponto de vista do programa, porque ele terá uma opinião, pois a mídia não é neutralidade, mas é preciso que tenhamos uma opinião e um ponto de vista, assim como os convidados têm o direito de expressar seu ponto de vista de forma independente".

E emendou: "Algumas pessoas dizem que eu não deveria estar naquela plataforma, porque ela tem uma orientação clara, mas vou enumerar os motivos da minha escolha por estar naquele canal".

E prosseguiu: "A Rotana é uma grande plataforma no nível árabe como um todo, e há uma tendência no grupo para um salto de desenvolvimento muito grande, e adorei e me sinto honrado em fazer parte disso".

E continuou: "O aspecto mais importante é que, no início das negociações, me encontrei com o príncipe Al-Waleed bin Talal e discuti com ele como trabalharíamos juntos, especialmente porque sou um homem de temperamento forte e ele também é assim".

E esclareceu: "O príncipe Al-Waleed bin Talal me disse que é um homem de negócios e não um torcedor, e que consegue separar a razão da emoção, e que seu vínculo com o Al-Hilal não tem relação com o que é apresentado nos meios de comunicação, especialmente nos canais Rotana".

E concluiu: "Partindo desse princípio, sinto-me honrado por estar neste canal sob a liderança deste homem, e agradeço ao príncipe Al-Waleed bin Talal por seu apoio e por dar ao programa todas as prerrogativas possíveis".