Em vídeo... A tempestade do México derruba o Equador e aguarda a Inglaterra ou uma surpresa africana

A seleção do México eliminou a Equador nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, após vencer por 2 a 0 na partida disputada nesta manhã de quarta-feira no Estádio Azteca.

A seleção da casa garantiu sua vaga nas oitavas de final, onde enfrentará o vencedor do confronto entre Inglaterra e República Democrática do Congo, que será disputado hoje à noite.

O início da partida entre México e Equador foi adiado por uma hora inteira devido a tempestades com trovoadas e más condições climáticas; esta foi a primeira partida da edição atual a começar depois do horário previsto, enquanto a partida entre França e Iraque, na fase de grupos, foi interrompida no intervalo pelo mesmo motivo.

Como era de se esperar, a seleção do México começou a partida com força. Apenas 7 minutos após o apito inicial, Raúl Jiménez quase marcou o primeiro gol com uma cabeçada, mas a bola passou rente à trave direita da equipe latino-americana.

Em resposta, o atacante equatoriano John Yeboah respondeu com um chute forte que passou rente à trave direita do gol mexicano aos 18 minutos.

A seleção da casa aumentou a pressão ofensiva e, aos 22 minutos, Julián Quionones quebrou a resistência do Equador com um gol de chute forte no ângulo apertado, após partir sozinho do meio de campo, aproveitando um passe em profundidade.

A seleção mexicana não baixou o ritmo após abrir o placar, mas pressionou com força para marcar o segundo gol e conseguiu o que queria aos 32 minutos, quando Quioniones passou a bola para Jiménez na entrada da área, que disparou outro chute forte que se alojou no canto esquerdo mais distante da rede.

O desempenho da seleção mexicana diminuiu no segundo tempo, quando a equipe tentou manter a vantagem para se classificar para as oitavas de final.

Aos 67 minutos de jogo, os donos da casa tiveram a chance mais perigosa do segundo tempo: César Montes subiu alto para cabecear um escanteio, mas o goleiro equatoriano se esticou e desviou a bola para outro escanteio.

O mais interessante é que o mesmo jogador repetiu a tentativa de cabeçada na mesma minuto, mas, desta vez, a bola passou rente à trave esquerda.

Por outro lado, Kevin Rodríguez desperdiçou a chance mais perigosa do Equador no segundo tempo, ao chutar para fora ao lado da trave no momento em que o goleiro mexicano saía do gol.

A seleção do Equador terminou a partida com dez jogadores após a expulsão de Piero Hincapie com cartão vermelho direto nos acréscimos, por cobrir a boca enquanto proferia palavrões contra um jogador do México durante uma discussão entre os dois, o que é conhecido como “regra de Vinícius”.