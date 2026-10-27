Quando José Mourinho decide arriscar a cartilagem do joelho e se jogar sobre ela no coração do Camp Nou, saiba que algo grandioso aconteceu. Ele fez isso há vinte anos, celebrando um gol de Drogba, e voltou a repetir no último clássico. Duas cenas separadas por duas décadas, mas que carregam a mesma mensagem de desafio.

Uma das mais famosas comemorações do treinador português voltou à tona mais uma vez, numa cena que trouxe de volta à mente memórias da Liga dos Campeões. José Mourinho se ajoelhou no gramado do Camp Nou em comemoração, exatamente como fez em 2006, provando que sua relação com esse estádio continua tão inflamada quanto era.

A noite em que a lenda nasceu

A história remonta a 31 de outubro de 2006, em uma partida de peso da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa entre Barcelona e Chelsea, quando a guerra futebolística entre Mourinho e o Barça estava no auge.

Aquela noite louca terminou com o empate por 2 a 2, após um roteiro dramático. Deco, atual diretor esportivo do Barcelona e que foi um dos homens mais fiéis de Mourinho no Porto campeão da Europa, abriu o placar para o Barça.

Frank Lampard igualou o resultado, e então Eidur Gudjohnsen colocou o Barcelona na frente novamente. E quando todos pensavam que a vitória seria catalã, surgiu o tigre marfinense Didier Drogba nos acréscimos para arrancar o empate.

O Chelsea era, naquela época, uma máquina futebolística aterrorizante, que criou mais chances que o Barcelona recheado de Messi e Ronaldinho, campeão da Europa naquele momento sob o comando de Frank Rijkaard, que esteve presente no camarote presidencial do Camp Nou anteontem — camarote que ainda não havia se transformado no palco musical da Spotify.

E, em um estranho paradoxo que se repete hoje com Courtois, o Chelsea estava desfalcado naquele momento de seu lendário goleiro Petr Cech, por conta de uma fratura no crânio que quase encerrou sua carreira, sendo substituído pelo português Hilário, em um time que reunia uma constelação de estrelas: Drogba, Robben, Lampard, Ballack e outros.

O joelho inesquecível

Após o gol de Drogba, Mourinho explodiu. Criticou a arbitragem antes da partida e depois comemorou o gol de empate com sua famosa deslizada sobre os joelhos no Camp Nou, um gesto que se tornou um ícone na história da Liga dos Campeões.

E, após quase 20 anos exatos, no dia 25 de outubro deste ano, o treinador português voltou a se ajoelhar mais uma vez no mesmo estádio, na cena do último clássico.

Mas, desta vez, ele acrescentou um toque novo: colocou a língua para fora ao estilo da lenda do rock Mick Jagger, como se tudo no Camp Nou fosse uma música doce aos seus ouvidos, como se fosse o Spotify do estádio tocando sua melodia favorita: provocar polêmica e incendiar as arquibancadas.



