A equipe italiana do Como conquistou uma vitória histórica e merecida sobre o Manchester United pelo placar de 4 a 1, na partida que reuniu os dois times na noite desta quarta-feira, pela fase preliminar da Liga dos Campeões da Europa.

Os gols do Como foram marcados por Nico Paz ("dois gols") aos 2 e aos 57 minutos, Anastasios Douvikas aos 49 minutos e Jacopo Ramon aos 76 minutos, enquanto o gol de honra do Manchester United foi marcado por Joshua Zirkzee (90+1).

O Como abriu o festival de gols cedo e de forma chocante: logo aos dois minutos, Nico Paz recebeu um passe decisivo e preciso de Lucas Da Cunha e a colocou com frieza nas redes do United, anunciando o início do pesadelo.

Com o início do segundo tempo, os donos da casa mantiveram a pressão. Aos 49 minutos, Paz retribuiu o favor, transformando-se de artilheiro em garçom ao dar um passe decisivo para seu companheiro grego Anastasios Douvikas, que o converteu no segundo gol com maestria.

Não se passaram mais do que oito minutos até chegar o verdadeiro momento de humilhação; aos 57 minutos, Paz aproveitou um passe errado catastrófico do meio-campista do United Carlos Baleba, lançando-se sobre a bola e disparando em velocidade de foguete sozinho em direção ao gol, marcando seu segundo gol pessoal e o terceiro de sua equipe, em meio ao atordoamento da defesa do United.

E o Como não se contentou com isso, mas quis fazer daquela uma noite histórica e inesquecível, quando o zagueiro Jacopo Ramon fechou a goleada aos 76 minutos, após receber um passe decisivo do brasileiro Kaique Bruno, dando o tiro de misericórdia nas esperanças do Manchester United.

Uma goleada completa, cujo protagonista foi Nico Paz, com dois gols e uma assistência, e uma mensagem dura do Como: o Manchester United deixou de ser aquela equipe temida e passou a ser a presa mais fácil da Europa.

E no momento em que a partida dava seus últimos suspiros, o Manchester United conseguiu salvar a honra com um gol de honra. Aos 90+1 minutos, Joshua Zirkzee recebeu um passe decisivo de seu companheiro Amad Diallo e a colocou nas redes, reduzindo o placar para 4 a 1, sem que isso alterasse em nada o quadro da pesada derrota sofrida pelo Manchester United.