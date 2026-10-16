A maldição dos adiamentos derrubou o Al Hilal da liderança da tabela do Campeonato Saudita e entregou ao Al Qadsiah a chave para ocupar o topo de forma isolada.

O Al Qadsiah venceu o Abha, seu convidado, por 2 a 1, na partida realizada nesta sexta-feira, no estádio Príncipe Mohammed bin Fahd, em Dammam, pela nona rodada do Campeonato Saudita.

O atacante italiano Mateo Retegui abriu o placar para o Al Qadsiah aos 30 minutos da partida, após receber um passe do meio-campista holandês Tijjani Reijnders e mandar a bola para dentro das redes com um chute forte de pé direito.

Mohammed Abu Al-Shamat ampliou para os donos da casa aos 69 minutos, ao aproveitar uma sobra de Retegui na frente do gol do Abha e finalizar de pé esquerdo para dentro das redes.

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Pelo lado do Abha, o francês Alimami Gory marcou o único gol da equipe aos cinco minutos dos acréscimos.

A vitória elevou o Al Qadsiah aos 22 pontos, assumindo a liderança isolada da tabela do Campeonato Saudita, com um ponto de vantagem sobre o Al Hilal, que caiu para a segunda colocação.

O Al Hilal não terá como alcançar o Al Qadsiah nesta rodada, já que sua partida contra o Al Riyadh, inicialmente marcada para esta sexta-feira, foi adiada para o mês de dezembro.

Além disso, o Al Nassr também não poderá alcançar o Al Qadsiah, após o adiamento de seu jogo contra o Al Ahli, que estava previsto para esta quinta-feira, para o mês de março.