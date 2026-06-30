Em vídeo... A lenda do Marrocos: Badou Zaki previu que Bono seria seu sucessor há 15 anos

Rachid Taoussi, lenda do futebol marroquino, revelou um segredo sobre Yassine Bounou, goleiro do Al-Hilal e da seleção marroquina, antes de ele brilhar nos campos de futebol internacionais nos últimos anos.
Bono chamou a atenção depois de levar o Marrocos à classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, nesta manhã de terça-feira, após a vitória sobre a Holanda nos pênaltis, já que o jogo terminou empatado em 1 a 1 ao final do tempo regulamentar e da prorrogação.
Em declarações ao programa “Nadina”, do canal “MBC 1”, El Taoussi disse: “Acompanhei a ascensão de Bono no campeonato marroquino, e estava comigo meu amigo Saïd Bado, atual treinador de goleiros da seleção de Omã ao lado de Tarek El Saktoui, que é irmão de Badou Zaki”.
Ele acrescentou: “Badou Zaki reconheceu que Bono seria seu sucessor nos campos, e me disse isso quando ele ainda era um goleiro em ascensão no clube Al-Wedad, antes de se transferir para o Atlético de Madrid e para a La Liga”.
Vale lembrar que Bono começou sua carreira no clube Al-Wedad, onde foi promovido para a equipe principal em 2010, antes de se transferir para a base do Atlético de Madrid em 2012; depois, jogou pelo Real Zaragoza, Girona, Sevilla e, por fim, pelo Al-Hilal.