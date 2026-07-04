Em vídeo... A lenda da Arábia Saudita: Mahrez está por trás de todos os gols do Al-Ahli... e não há ninguém melhor do que ele

O lenda do futebol saudita criticou a decisão do Al-Ahli de dispensar o astro argelino Riyad Mahrez antes do início da próxima temporada, considerando que não há jogador melhor do que ele no momento.

Reportagens da imprensa confirmaram que o Al-Ahli acionou uma cláusula do contrato com Mahrez, que lhe permite rescindir o contrato unilateralmente, antes do final do mês de junho passado, mediante o pagamento de 15 milhões de dólares.

Mohammed Al-Da’ei, ex-goleiro do Al-Hilal e da seleção saudita, disse em declarações ao programa “Dourina Ghir”, do canal “Al-Saudiya”: “Todos os gols importantes do Al-Ahli foram criados por Mahrez”.

E acrescentou: “Se a decisão de sua saída for por motivos financeiros, estou do lado dele, mas sou contra do ponto de vista técnico, pois não há ninguém melhor do que ele no momento; assistimos à Copa do Mundo de 2026 e não encontramos ninguém melhor do que ele”.

Mahrez é considerado uma das principais estrelas do Al-Ahli nos últimos três anos, desde que se transferiu do Manchester City para o clube no verão de 2023, levando-o a conquistar duas vezes o título da Liga dos Campeões da Ásia e uma vez a Supercopa da Arábia Saudita.