Em vídeo: A história chegou ao fim... A Argélia é eliminada da Copa do Mundo com uma derrota decepcionante para a Suíça

A seleção argelina encerrou sua trajetória na Copa do Mundo de 2026 após ser derrotada pela Suíça por 2 a 0, nas oitavas de final, no estádio “BC Place”, em Vancouver.

Apesar do claro domínio dos “Guerreiros do Deserto” durante toda a partida, a eficácia foi exclusivamente suíça: Breel Embolo abriu o placar logo aos 10 minutos, em um contra-ataque rápido, antes de Dan Ndoye ampliar a vantagem logo no início do segundo tempo.

O trio Riyad Mahrez, Adam Aouar e Fares Chouibi não conseguiu transformar a posse de bola e as inúmeras chances em gols, diante de uma defesa suíça organizada e de um goleiro atento que fechou todas as brechas.

A derrota significa o fim do sonho da Argélia de conquistar sua primeira vitória na história das fases eliminatórias da Copa do Mundo, enquanto a Suíça garantiu sua vaga nas oitavas de final, onde terá um confronto acirrado com o vencedor do esperado confronto entre Colômbia e Gana.

Primeiro tempo: Suíça abre o placar e Argélia domina sem marcar

A seleção argelina impôs seu domínio sobre o andamento do primeiro tempo, com uma posse de bola confortável e várias tentativas de ataque, mas teve dificuldade em romper a compacta defesa suíça, acabando por sofrer um gol logo no início em um contra-ataque rápido finalizado por Breel Embolo com um chute forte.

A Argélia contou com o trio Riyad Mahrez, Adam Aouar e Fares Chouaibi nas jogadas ofensivas e conseguiu criar várias oportunidades por meio de passes em profundidade e cruzamentos, mas faltou o toque final diante do goleiro suíço.

Por outro lado, a Suíça apostou na defesa organizada e nos contra-ataques rápidos, aproveitando com sucesso um deles para abrir o placar nos primeiros minutos; em seguida, concentrou seus esforços em fechar os espaços diante dos astros argelinos.

A seleção argelina demonstrou espírito de luta e boa posse de bola, mas careceu de eficácia na finalização, o que se revelou um ponto fraco evidente diante da vantagem da Suíça.

Já a seleção suíça se contentou com o resultado até o momento, aproveitando a eficiência ofensiva nos momentos decisivos, e o primeiro tempo terminou com a Suíça vencendo por 1 a 0.

Segundo tempo: colapso físico e clara superioridade suíça

O segundo tempo começou com um forte golpe para a seleção argelina, quando Dan Ndoye conseguiu marcar um gol logo no início, dando à Suíça uma vantagem confortável de 2 a 0.

O gol surgiu de um chute forte com o pé direito de dentro da área, que se alojou no canto inferior esquerdo, aproveitando a falta de concentração defensiva dos Verdes nos primeiros minutos.

A partir desse gol, a Suíça assumiu claramente o domínio da partida. A seleção suíça demonstrou notável superioridade física, em contraste com o cansaço evidente que começou a se manifestar nos jogadores da Argélia, que pareciam incapazes de impor seu ritmo ou recuperar a posse de bola de forma eficaz.

E isso não é surpresa, já que a seleção da Argélia sofreu pelo menos dois gols em 6 das últimas 8 partidas disputadas na Copa do Mundo.

A seleção argelina tentou responder rapidamente, principalmente por meio de Riyad Mahrez, que chutou forte rasteiro, mas a defesa suíça (Zakaria) defendeu com sucesso.

Com o passar do tempo, a pressão suíça aumentou, e as investidas pelas laterais (principalmente por meio de Vargas) passaram a representar um perigo constante, com cruzamentos precisos que quase resultaram em um terceiro gol, não fossem as intervenções defensivas desesperadas.

O técnico argelino fez várias substituições na tentativa de reverter a situação, colocando Jouan Hajjam e Amin Guiri no lugar de Hossam Aouar e Ramiz Zerouki, e em seguida Anis Haj Moussa e Hicham Boudawi no lugar de Riyad Mahrez e Nabil Bentaleb.

Essas mudanças foram uma tentativa de injetar sangue novo e energia no meio-campo e no ataque, mas não alteraram muito a realidade em campo.

Apesar de alguns lampejos individuais, a seleção argelina continuou sofrendo diante da forte pressão suíça, que impediu os jogadores de armar jogadas com tranquilidade.

Rafik Belghali fez intervenções importantes, especialmente nos minutos finais, quando defendeu uma chance perigosa, mas foi forçado a sair de campo lesionado pouco depois, sendo substituído por Adil Boulbina.

Já Zidane brilhou nos momentos decisivos com uma defesa espetacular em um chute forte da Suíça que esteve perto de definir a partida com um terceiro gol.

Por outro lado, as tentativas ofensivas da Argélia (como o chute alto de Hajjam) não foram suficientes para criar uma ameaça real ao gol da Suíça.

A Argélia pagou o preço do cansaço e dos erros defensivos no início da partida, e as substituições não conseguiram trazer a mudança necessária, fazendo com que a partida terminasse com uma vitória confortável da Suíça por 2 a 0.