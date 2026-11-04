O Manchester City voltou da Alemanha com uma vitória difícil nesta quarta-feira, ao superar o anfitrião Leipzig por 3 a 2 no estádio Red Bull Arena, em partida válida pela quarta rodada da Liga dos Campeões da Europa.

Com esse triunfo, a equipe inglesa elevou sua pontuação para 9 pontos, na sétima colocação da tabela de classificação do torneio, enquanto o Leipzig ficou estacionado nos 3 pontos, na 30ª posição.

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O primeiro gol do City veio por meio de fogo amigo, marcado pelo jogador da equipe alemã, Castello Lukeba, contra o próprio patrimônio aos 37 minutos, após um cruzamento do jogador do City, Nico O'Reilly.

Os visitantes não apresentaram a atuação esperada no primeiro tempo, no qual dominaram a posse de bola com 66%, contra 34% do Leipzig, mas finalizaram apenas uma vez na direção do gol, de um total de 4 chutes.

Por outro lado, o Leipzig exibiu uma boa atuação na primeira metade da etapa, finalizando 6 vezes, 2 delas no alvo, além de ter empatado com o City no número de toques dentro da área adversária (8 para cada um).

Com o início do segundo tempo, os donos da casa alcançaram o empate aos 49 minutos, por meio de Bout Baku, antes de o City voltar a ficar à frente novamente com uma cabeçada de Enzo Fernández, aos 58 minutos.

Mas Antonio Nusa devolveu o Leipzig ao jogo ao marcar o segundo gol aos 61 minutos, até que o astro norueguês Erling Haaland definiu a partida em favor do City, marcando o terceiro gol aos 78 minutos, encerrando o jogo com a vitória dos visitantes por 3 a 2.