Relatos da imprensa revelaram que a Federação Egípcia de Futebol está perto de demitir Hossam Hassan, técnico da seleção do Egito, após a polêmica que cercou sua vida pessoal no último período.

O Conselho Superior de Regulação da Mídia no Egito decidiu ontem, quarta-feira, proibir a aparição de Hossam Hassan em todos os meios de comunicação, decisão que coincidiu com a suspensão do treinador por três partidas aplicada pela Federação Internacional de Futebol, a Fifa.

A seleção do Egito se prepara para disputar a data Fifa de novembro, quando enfrentará o Malawi nas partidas da terceira e quarta rodadas das eliminatórias para a Copa Africana de Nações de 2027, nos dias 13 e 17 deste mês.

Apesar da renovação de seu contrato até 2030 em momento anterior, a Federação Egípcia de Futebol parece estar a caminho de afastar Hossam Hassan, enquanto dois nomes locais despontam para assumir a função depois dele, como preparação para as finais da Copa Africana de Nações de 2027.

Segundo fontes do canal egípcio Modern MTI, a Federação de Futebol "decidiu reavaliar a situação de Hossam Hassan quanto à continuidade no comando da seleção egípcia, após a polêmica suscitada em torno de sua vida pessoal, e há uma tendência de demiti-lo".

A mesma fonte indicou que a decisão ainda não foi tomada de forma definitiva, mas os dirigentes já começaram a preparar o cenário para a fase pós-Hossam Hassan.

Esclareceu que o mais provável é que o próximo técnico da seleção egípcia seja nacional, sendo Hossam El Badry e Ali Maher os mais cotados, ressaltando que o primeiro já assumiu a função anteriormente.