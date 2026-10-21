Em uma noite marcada pela determinação e pelo espírito combativo, a Inter de Milão se recusou a ceder à inferioridade numérica e arrancou uma preciosa vitória heroica por 1 a 0 sobre o visitante Shakhtar Donetsk, em partida válida pela terceira rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa.

A partida foi dramática em todos os sentidos no estádio Giuseppe Meazza, depois que o time italiano sofreu um duro golpe com a expulsão de seu zagueiro Alessandro Bastoni, passando a disputar o confronto com dez jogadores em um momento em que buscava sua primeira vitória na competição.

E enquanto todos pensavam que a partida caminhava para mais um empate sem gols que aprofundaria as feridas da Inter, o reserva brasileiro Carlos Augusto surgiu como herói inesperado aos 77 minutos, após aproveitar um cruzamento inteligente e preciso do veterano Henrikh Mkhitaryan para disparar um chute decisivo que balançou as redes do time ucraniano e incendiou as arquibancadas.

Um gol que devolveu a Inter à disputa, depois de uma série de resultados decepcionantes que a colocaram na 31ª posição com apenas um ponto, antes de elevar seu saldo para 4 pontos e saltar várias posições na tabela de classificação, chegando ao 20º lugar, à espera do que será definido nas demais partidas da rodada.

Já o Shakhtar Donetsk, que entrou em campo com uma campanha invicta e 5 pontos na décima quarta posição, teve seu saldo congelado e viu o trem de suas vitórias parar diante dos muros de Milão, apesar da superioridade numérica nos minutos finais, caindo para o 17º lugar.







