Em vídeo: a corrida histórica pelos gols... Mbappé ultrapassa Klose e foca na liderança de Messi

Kylian Mbappé, capitão da seleção francesa, tornou-se o segundo maior artilheiro da história da Copa do Mundo, depois de ultrapassar o ex-jogador alemão Miroslav Klose, e agora só tem à sua frente o líder argentino Lionel Messi.

Mbappé marcou um gol espetacular no último minuto do primeiro tempo da partida de sua seleção contra a Suécia nesta manhã de quarta-feira, nas oitavas de final da edição atual da Copa do Mundo, disputada nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

Mbappé chutou a bola no canto oposto após receber um passe de Ousmane Dembélé.

Mbappé elevou sua contagem de gols para 17, ultrapassando Klose, que marcou 16 gols, e assumindo sozinho o segundo lugar na lista dos artilheiros, segundo as estatísticas do “Stats Foot”.

Mbappé está a apenas dois gols de Messi, que atualmente detém o título de maior artilheiro da história, o que acirra a disputa nas partidas restantes desta edição.

Além disso, Mbappé subiu para o segundo lugar na lista dos artilheiros da edição atual, com 5 gols, atrás de Messi, que lidera com 6 gols.