Cristiano Ronaldo terá um novo treinador no banco de reservas durante seu jogo de despedida da seleção de Portugal, após anunciar sua aposentadoria internacional, segundo uma reportagem jornalística.

Ronaldo, de 41 anos, revelou sua decisão surpreendente nesta quinta-feira de deixar a seleção portuguesa, após sua desavença com o treinador Jorge Jesus.

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Mas Ronaldo não se despedirá da seleção imediatamente, pois está previsto que ele dispute uma última partida com a qual encerrará sua trajetória internacional, que se estendeu por mais de duas décadas e durante a qual marcou 146 gols em 234 partidas.

No entanto, segundo uma reportagem da rede "ESPN", Jesus não comandará a seleção no último jogo de Ronaldo, por causa da forte desavença entre ambos.

Em seu lugar, o ex-treinador brasileiro Luiz Felipe Scolari poderá retornar ao comando técnico, sendo ele quem deu a Ronaldo sua primeira aparição internacional em 2003.

Ronaldo tinha uma relação próxima com Scolari durante seus primeiros anos na seleção, especialmente depois de o treinador lhe ter dado apoio após a morte de seu pai, quando ele tinha 20 anos de idade.

A reportagem descartou a possibilidade de retorno do ex-treinador Fernando Santos para comandar a seleção no jogo de despedida de "O Dom".

Ronaldo trabalhou sob o comando de Santos entre 2014 e 2022, e conquistou com ele o título da Eurocopa 2016, mas a relação entre ambos deixou de ser boa, depois que o treinador decidiu mantê-lo no banco de reservas durante a Copa do Mundo de 2022.