Em vez da Arábia Saudita: Marrocos rouba os holofotes ao sediar evento esportivo mundial

O Reino do Marrocos se prepara para sediar a 49ª edição do Rali Dakar, um dos mais importantes e maiores eventos esportivos mundiais nas corridas de carros e motocicletas, depois que o comitê organizador anunciou a escolha do Marrocos e de Portugal para receber as provas da corrida, prevista para acontecer durante o mês de janeiro de 2027.

De acordo com o programa divulgado pelo comitê organizador, as provas do rali começam no dia 9 de janeiro, na cidade portuguesa de Loulé-Faro, antes que os participantes sigam para o território marroquino para continuar o desafio ao longo de 11 etapas, até a linha de chegada na cidade de Marrakech, no dia 23 de janeiro, no retorno do Marrocos ao primeiro plano deste evento esportivo mundial, que conta com ampla audiência dos apaixonados pelas corridas de resistência ao redor do mundo.

Prevê-se que o rali retorne à Arábia Saudita em 2028, coincidindo com a comemoração de sua 50ª edição.