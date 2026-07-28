A Federação Francesa de Futebol pôs fim ao clima de expectativa que dominava o meio futebolístico francês desde a saída de Didier Deschamps, ao nomear a lenda Zinédine Zidane como treinador da seleção nacional, substituindo Deschamps, que passou 14 anos à frente da comissão técnica dos "Bleus". Zizou encara, assim, o segundo grande desafio de sua carreira como treinador, após sua bem-sucedida experiência com o Real Madrid.

Segundo o anúncio da Federação Francesa de Futebol, Zidane, ex-treinador do Real Madrid e tricampeão consecutivo da Liga dos Campeões da Europa, assumirá o comando da seleção francesa a partir do próximo mês, e sua missão terá início oficialmente em 25 de setembro, em uma partida contra a Turquia.

Em um gesto marcante, Zidane recebeu uma mensagem de apoio do capitão da seleção francesa, Kylian Mbappé, astro do Real Madrid, que saudou a nomeação da lenda francesa dizendo: "Bem-vindo à sua casa", em clara referência à calorosa recepção que Zidane tem por parte dos craques da seleção.

A Federação Francesa já havia confirmado anteriormente a nomeação de Mbappé como capitão oficial da seleção nacional, em um movimento que visa construir um novo projeto baseado na jovem geração de craques franceses, sob o comando de Zidane, que goza de grande respeito nos meios futebolísticos francês e mundial.

A nomeação de Zidane representa um grande ponto de virada na história da seleção francesa, especialmente após as grandes conquistas alcançadas por Deschamps durante seu mandato, que incluíram a conquista da Copa do Mundo de 2018 e a chegada à final da Copa do Mundo de 2022, além da conquista da Liga das Nações da Europa.

Zidane enfrentará um grande desafio em sua nova missão, no qual será cobrado a manter o alto nível atingido pela seleção francesa nos últimos anos e a seguir na disputa pelos grandes títulos nos torneios continentais e mundiais.