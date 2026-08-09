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Jose MourinhoGetty Images
Christian Guinin

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"Em uma condição claramente pior": José Mourinho faz críticas a reforço do Real Madrid

La Liga
B. Silva
J. Mourinho
Real Madrid

Como suposto jogador dos sonhos de José Mourinho, Bernardo Silva se juntou ao Real Madrid nesta janela de transferências em andamento. Mas "The Special One" ainda não está totalmente satisfeito com o português.

Após a vitória por 2 a 1 no segundo amistoso dos madrilenos contra o principal clube húngaro, o Ferencvaros Budapeste, Mourinho revelou que ainda não está nem um pouco satisfeito com a condição física de Silva.

"Ele é um daqueles para quem faz bem psicologicamente simplesmente não fazer nada nas férias, e chegou à pré-temporada em uma condição física claramente pior. Ele precisa melhorar isso", afirmou o técnico do Real à TV oficial do clube.

Silva entrou no intervalo contra o Ferencvaros, substituindo Brahim Diaz. Naquele momento, os Merengues já venciam graças a um gol do jovem Mario Rivas, e Carlos Espi fez o 2 a 0 aos 49 minutos. O gol do Budapeste foi marcado por Kenan Kodro.

Ainda assim, Mourinho também encontrou palavras de elogio para Silva. O jogador de 31 anos é um grande atleta, que nos ajuda na construção de jogo quando atua mais recuado, por exemplo como volante ou meio-campista", elogiou Mourinho. "Durante a partida, percebi que lhe faltava um pouco de força física e o adiantei para a posição de camisa 10. Ele também pode jogar ali. Pode ser utilizado em três ou quatro posições."

Bernardo Silva ManCityGetty Images

Bernardo Silva deixa o Manchester City após nove anos

Silva, considerado o grande desejo de Mourinho, só se juntou aos madrilenos neste verão, depois que seu contrato com o Manchester City expirou após nove anos e mais de 300 jogos oficiais. No Real, ele assinou contrato até 2028.

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Para os Merengues, a vitória sobre o Ferencvaros foi o primeiro triunfo em amistoso da pré-temporada. No início de agosto, a equipe havia empatado em 2 a 2 com a Fiorentina. Na próxima quarta-feira (12.08.), haverá outro amistoso contra o Deportivo La Coruña, antes do jogo-treino fora de casa contra o Schalke 04, no domingo seguinte (16.08.).

A estreia oficial dos madrilenos, por sua vez, será em 22 de agosto, com um jogo fora de casa contra o Espanyol Barcelona.

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