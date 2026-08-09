"Em uma condição claramente pior": José Mourinho faz críticas a reforço do Real Madrid

Após a vitória por 2 a 1 no segundo amistoso dos madrilenos contra o principal clube húngaro, o Ferencvaros Budapeste, Mourinho revelou que ainda não está nem um pouco satisfeito com a condição física de Silva.

"Ele é um daqueles para quem faz bem psicologicamente simplesmente não fazer nada nas férias, e chegou à pré-temporada em uma condição física claramente pior. Ele precisa melhorar isso", afirmou o técnico do Real à TV oficial do clube.

Silva entrou no intervalo contra o Ferencvaros, substituindo Brahim Diaz. Naquele momento, os Merengues já venciam graças a um gol do jovem Mario Rivas, e Carlos Espi fez o 2 a 0 aos 49 minutos. O gol do Budapeste foi marcado por Kenan Kodro.

Ainda assim, Mourinho também encontrou palavras de elogio para Silva. O jogador de 31 anos é um grande atleta, que nos ajuda na construção de jogo quando atua mais recuado, por exemplo como volante ou meio-campista", elogiou Mourinho. "Durante a partida, percebi que lhe faltava um pouco de força física e o adiantei para a posição de camisa 10. Ele também pode jogar ali. Pode ser utilizado em três ou quatro posições."

Getty Images

Bernardo Silva deixa o Manchester City após nove anos

Silva, considerado o grande desejo de Mourinho, só se juntou aos madrilenos neste verão, depois que seu contrato com o Manchester City expirou após nove anos e mais de 300 jogos oficiais. No Real, ele assinou contrato até 2028.

Para os Merengues, a vitória sobre o Ferencvaros foi o primeiro triunfo em amistoso da pré-temporada. No início de agosto, a equipe havia empatado em 2 a 2 com a Fiorentina. Na próxima quarta-feira (12.08.), haverá outro amistoso contra o Deportivo La Coruña, antes do jogo-treino fora de casa contra o Schalke 04, no domingo seguinte (16.08.).

A estreia oficial dos madrilenos, por sua vez, será em 22 de agosto, com um jogo fora de casa contra o Espanyol Barcelona.