Às vezes, o novo técnico da seleção alemã, Jürgen Klopp, foi retratado, ao assumir o cargo, como um mágico ou até um messias. Era preciso desconfiar, agora se sabe: contratar Klopp e, de repente, voltar ao topo do mundo não é tão simples assim. Para acalmar a todos: também não foi tão simples em seus ex-clubes Borussia Dortmund e Liverpool. Lá também levou tempo até que ele moldasse, a seu gosto, as máquinas de sucesso que ficaram na memória.

O retrospecto de Klopp após a primeira janela de jogos de seleções é o seguinte: um empate muito feliz na Holanda, uma derrota desnecessária em casa para a Grécia, uma vitória soberana contra sérvios muito fracos e agora, para fechar, um 0 a 0 apesar de grande domínio na Grécia. A classificação às quartas de final da Nations League está muito distante. Aliás, Julian Nagelsmann havia conseguido isso com tranquilidade em 2024, quando a Alemanha acabou parando apenas na semifinal diante de Portugal, futuro campeão.

Depois disso, porém, a seleção da DFB sob o comando de Nagelsmann entrou em queda constante até o fiasco na Copa do Mundo. Em comparação, a equipe se apresentou nas primeiras quatro partidas sob Klopp com mais combatividade e intensidade física, e também se envolveu em algumas confusões. Além disso, o foco de Klopp na pressão pós-perda ficou mais evidente a cada jogo, o que nos leva à provavelmente maior constatação de seu início como técnico da seleção alemã: em termos de elenco, Klopp parece aberto a tudo; taticamente, porém, não está disposto a negociar.

Para os quatro jogos, ele convocou 44 jogadores em dois grupos com alguma sobreposição, 36 deles entraram em campo, entre eles dez estreantes. Para todos os outros jogadores alemães, a porta segue "escancarada", como Klopp enfatiza em toda oportunidade. Todos podem participar, essa é a mensagem. Mas quem quiser participar precisa saber: vai jogar no já consagrado sistema 4-3-3 de Klopp, com foco na pressão pós-perda e em ataques rápidos pelos lados.

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Klopp encerrou um debate sobre Kimmich e iniciou outro

Isso torna especialmente interessante a disputa por espaço no meio-campo. Num passado recente, a seleção da DFB atuava na maioria das vezes com uma dupla de volantes. Klopp, por outro lado, aposta em dois meias e um armador mais recuado. Inicialmente, essa função foi assumida pelo capitão Joshua Kimmich, deslocado por Klopp, em seu primeiro ato no cargo, da lateral direita para o centro. Depois da atuação infeliz em casa contra a Grécia, Kimmich teve de deixar a delegação como planejado, mas contra a sua vontade.

Na sequência, Aleksandar Pavlovic, seu companheiro de Bayern de Munique, assumiu a posição e convenceu. As discussões sobre o futuro papel de Kimmich eram, portanto, naturais, mas foram apenas mal moderadas por Klopp e até reforçadas por algumas declarações descontraídas ("Isso eu posso dizer ao Jo: quanto mais se pergunta, menos provável é conseguir aquilo que se quer."). No fim das contas, Klopp encerrou antes da janela de jogos de seleções um debate sobre Kimmich (na lateral direita ou no centro?), mas depois iniciou um debate completamente novo sobre Kimmich (ele ainda é necessário?).

O fato de o primeiro debate sobre Kimmich não ter sido reaberto se deve, por sua vez, a Philipp Treu. A convocação do lateral-direito de 25 anos do Freiburg e seu papel até aqui são tratados como o primeiro passe de mágica de Klopp na seleção da DFB. Treu foi o único jogador a começar três vezes como titular e, nessas partidas, teve atuações sempre sólidas, de razoáveis a boas. Ele tem potencial para resolver a eterna posição problemática da Alemanha no longo prazo.

Curioso, mas verdadeiro: dificilmente algum jogador deve ter seu lugar no time titular no próximo jogo de seleção, na Sérvia, em 13 de novembro, tão garantido quanto o estreante Treu. Em praticamente todas as outras posições, por outro lado, a disputa parece totalmente aberta.

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Seleção da DFB: dor de cabeça para escolher no meio-campo, escassez no ataque

Marc-Andre ter Stegen foi previamente definido por Klopp como goleiro titular provisório. Em sua única atuação, em Amsterdã, o jogador de 34 anos oscilou entre o genial e o insano. Jonas Urbig, 11 anos mais jovem, deixou impressão melhor em seus dois jogos e não sofreu gols. Seu problema: no Bayern de Munique, é apenas reserva.

Na zaga, os donos da posição estão sob pressão. Jonathan Tah e Nico Schlotterbeck vacilaram contra a Holanda; nos demais jogos, a Alemanha defendeu de forma mais estável, com destaque para Yann Aurel Bisseck e Malick Thiaw.

A disputa no meio-campo, por sua vez, não se limita apenas a Kimmich e Pavlovic. Com Florian Wirtz, Tom Bischof, Felix Nmecha, Jamal Musiala, atualmente lesionado, e vários estreantes, entre eles Bambase Conte, elogiado de forma chamativa por Klopp, o técnico da seleção também tem ampla opção nas duas meias-posições. A recuperação de Wirtz, que vem tropeçando no Liverpool, é a segunda grande conquista de Klopp ao lado da descoberta de Treu. Na Grécia, o jogador de 23 anos inclusive atuou como capitão.

Pelas pontas, principalmente o estreante Derry Scherhant se credenciou para novas oportunidades. Já a opção para o comando de ataque parece mais escassa. Kai Havertz, dono da posição, teve de deixar a delegação lesionado após uma curta participação contra a Holanda. Seus substitutos Younes Ebnoutalib, Nick Woltemade e Jonathan Burkardt decepcionaram todos.

É emblemático que a Alemanha, apesar do claro domínio em três dos quatro jogos e de um total de 74 finalizações, tenha marcado apenas três gols, todos eles, ainda por cima, feitos por meio-campistas. As esperanças para o ataque agora recaem mais sobre os empolgantes atacantes da seleção sub-21 Paris Brunner e Nicolo Tresoldi. Talvez Klopp também mude de ideia em relação a Deniz Undav, desta vez não convocado.