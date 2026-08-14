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imago-sport-1081063544.jpgAbdullah Ahmed
Ahmed Mansy

Traduzido por

Em um momento de fúria: Benzema provoca a primeira crise da temporada no Al-Hilal

Al Hilal x Al-Faisaly
Al Hilal
Al-Faisaly
Campeonato Saudita
K. Benzema
S. Inzaghi
Arábia Saudita
França
Itália

O atacante francês marcou um gol.. mas!

O francês Karim Benzema, atacante do Al-Hilal, provocou a primeira crise nas fileiras da equipe durante a temporada atual, no confronto contra o Al-Faisaly pela Liga Roshn Saudita.

O Al-Hilal enfrentou o Al-Faisaly, recém-promovido à Liga Roshn, na noite de sexta-feira, no estádio Kingdom Arena, na capital saudita, Riade, pela primeira rodada da competição.

Aos 70 minutos de jogo, o italiano Simone Inzaghi, treinador do Al-Hilal, decidiu retirar Karim Benzema de campo e colocar o atacante marfinense Mohamed Kader Meïté em seu lugar.

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O jornalista saudita Nawaf Al-Aqil afirmou que a decisão de Inzaghi provocou a irritação de Benzema, já que vídeos mostraram o defensor francês discutindo essa decisão com um dos auxiliares do treinador italiano.

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No entanto, o astro francês voltou a cumprimentar Inzaghi e o abraçou após o fim da partida, encerrando rapidamente a crise, depois de conquistar a primeira vitória na nova temporada.

Foi Benzema quem abriu o placar do Al-Hilal na nova temporada, marcando o primeiro gol contra o Al-Faisaly de pênalti.

Desde que se juntou ao "Zaeem" durante a última janela de transferências de inverno, o atacante francês disputou 14 partidas em diversas competições, nas quais conseguiu marcar 10 gols e dar 5 assistências.

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