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Al Ahly v TP Mazembe - African Champions League SemifinalsGetty Images Sport

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Em transferência gratuita: o Al Ahly do Egito recupera o lutador do meio-campo

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A. Tawfik
Al Ahly
Egito

Akram Tawfik está de volta

Apenas um ano após sua saída, a fortaleza vermelha abriu suas portas novamente a um de seus filhos mais leais, em um movimento que reflete o apego da comissão técnica à experiência de jogadores capazes de fazer a diferença nas grandes ocasiões.

O Al Ahly anunciou na noite desta quarta-feira o retorno do meio-campista Akram Tawfik às fileiras do time durante a atual janela de transferências de verão, com um contrato válido por três temporadas em uma transferência gratuita.

O clube esclareceu, através de seu site oficial, que Essam Serageldin, presidente do departamento de contratações, concluiu todos os procedimentos financeiros e administrativos referentes à negociação em total coordenação com Wael Gomaa, diretor de futebol.

A contratação de Tawfik pelo Al Ahly acontece após o jogador rescindir seu contrato de comum acordo com o clube catariano Al-Shamal, ao qual havia se juntado no verão de 2025 e com quem passou uma única temporada antes de decidir voltar novamente para casa.

Akram Tawfik se tornou o quinto reforço do Al Ahly no mercado atual, depois de Ali Mahmoud, Aktay Abdallah, Sofiane Bendebka e Moncef Bekrar.

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O gigante vermelho se prepara atualmente para a nova temporada 2026-2027 por meio de uma pré-temporada fechada na Espanha, que inclui um aguardado confronto contra o Barcelona no Troféu Joan Gamper no dia 19 de agosto.

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