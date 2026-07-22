Em sintonia com a comemoração de um gol com Lennart Karl no FC Bayern: Tom Bischof firma uma parceria especial

No passado, no FC Bayern, o Schafkopf era considerado o jogo preferido nas viagens ou nas noites do time. Thomas Müller ainda organiza, até hoje, um torneio próprio anualmente em Munique. Entretanto, a situação mudou: entre a geração mais jovem, formada por Tom Bischof (21), Aleksandar Pavlovic (22) e Lennart Karl (18), o Uno goza de grande popularidade.

Essa paixão ficou pública por ocasião da partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões contra a Atalanta de Bergamo, nesta primavera. “No Uno, sou claramente o melhor! Nisso, não aceito discussão”, afirmou Bischof na época, durante a coletiva de imprensa. Quando ele saiu da sala de coletiva em direção ao refeitório, ouviu-se Pavlovic gritar: “Por que você diz que é o melhor no Uno?” Quando Karl marcou um gol na partida seguinte, ele fez a comemoração do Uno junto com Bischof. Em seguida, ele postou no Instagram, dirigindo-se a Bischof: “Tire 4”.

Aparentemente, os editores do jogo de cartas Matell também ficaram sabendo disso. De qualquer forma, nesta quarta-feira, Bischof foi apresentado como embaixador oficial do Uno. Ele mesmo compartilhou no Instagram fotos suas com cartas do Uno.

O novo papel de Tom Bischof no FC Bayern

No FC Bayern, Bischof pode se tornar um dos destaques da próxima temporada. Após as saídas sem custo de transferência de Leon Goretzka e Raphael Guerreiro, ele está atualmente escalado como terceiro volante, atrás de Joshua Kimmich e Pavlovic. Apropriadamente, ele assumiu o número 8 de Goretzka.

Em sua primeira temporada em Munique, Bischof ainda atuou principalmente como lateral. Posteriormente, ele não conseguiu ser convocado para a seleção alemã na Copa do Mundo. No entanto, é bem possível que, no futuro, ele venha a desempenhar um papel na seleção alemã sob o comando do técnico designado Jürgen Klopp. Como Bischof não participou da Copa do Mundo, ele já iniciou na segunda-feira a preparação para a nova temporada, ao contrário de quase todos os seus colegas.