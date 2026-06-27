Em resposta às alegações de Ibrahimović... Especialista em arbitragem: a anulação do gol do Irã contra o Egito foi uma decisão correta

O especialista em arbitragem Andy Davies confirmou a correção da decisão do polonês Szymon Marciniak, árbitro da partida entre Egito e Irã na Copa do Mundo de 2026, de anular um gol marcado no final da partida pela seleção asiática por motivo de impedimento.

O gol anulado da seleção iraniana nos últimos minutos da partida contra o Egito, na manhã deste sábado, válida pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, gerou ampla polêmica, já que muitos acreditavam que a presença de um zagueiro egípcio mais próximo da linha do gol do que o atacante iraniano significava que o gol era válido.

Por sua vez, Zlatan Ibrahimović, lenda da Suécia, criticou a decisão do árbitro, através da rede americana “Fox Sports”, e a considerou injusta para com o Irã.

Ele disse, com tom de raiva: “Revi a jogada do gol várias vezes e ainda não entendo como foi marcado como impedimento! Quando se decide anular um gol que pode definir o destino e o futuro de um país inteiro na Copa do Mundo, é preciso ter 100% de certeza, e não ficar adivinhando atrás de uma tela digital”.

Khalilzadeh marcou o gol em um momento decisivo do segundo tempo, o que teria levado o Irã a uma vitória valiosa que o classificaria em segundo lugar no Grupo 7; porém, com a anulação, a partida terminou empatada em 1 a 1, levando o Egito ao segundo lugar, enquanto os iranianos aguardam sua situação quanto à classificação como o melhor terceiro colocado.

O ex-árbitro internacional inglês Andy Davies, um dos ex-árbitros de elite da Inglaterra, confirmou que a decisão do VAR (Vídeo-Árbitro Assistente) foi correta de acordo com as regras do jogo.

Davies explicou, à rede americana ESPN, que a revisão da jogada foi “direta e clara”, já que as linhas de impedimento mostraram que o pé do zagueiro iraniano Shuja’ Khalilzadeh estava à frente do penúltimo zagueiro no momento do passe, o que exigiu a intervenção da sala de vídeo e a anulação do gol.

O especialista em arbitragem observou que muitos se concentraram na presença de um zagueiro egípcio mais próximo da linha do gol do que o jogador iraniano, considerando que isso anularia o impedimento; no entanto, a regra exige a presença de dois zagueiros entre o atacante e a linha do gol no momento do passe, e não apenas um.

Ele acrescentou que o normal é que esses dois defensores sejam o goleiro e um dos zagueiros, mas a situação muda se o goleiro se afastar muito da sua área, pois um dos zagueiros pode se tornar o último jogador, enquanto deve haver um segundo zagueiro atrás dele para que não ocorra a situação de impedimento.

Davis destacou que o goleiro do Egito estava muito avançado fora da sua área durante o ataque, o que fez com que o zagueiro egípcio, visível na parte superior da tela, fosse efetivamente o último jogador defensivo.

Assim, restava apenas um zagueiro entre Khalilzadeh e a linha do gol, o que resultou em uma situação de impedimento de acordo com as regras, embora um dos zagueiros estivesse mais próximo do gol do que o atacante iraniano.