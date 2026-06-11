Em resposta às ações dos Estados Unidos... uma iniciativa generosa das estrelas da Alemanha

Os jogadores da seleção alemã arcarão com as despesas de viagem de 600 torcedores do país, que irão de ônibus para assistir ao último jogo da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, em meio a críticas ao aumento dos custos de transporte no torneio.

Os preços dos bilhetes de trem, que normalmente custam US$ 12,90 (9,50 libras esterlinas) do centro de Nova York até o estádio MetLife, nas proximidades de Nova Jersey, onde a Alemanha enfrentará o Equador na última partida do Grupo E, no dia 25 de junho, para US$ 150, antes de serem reduzidos para US$ 98.

Os preços dos ônibus de transporte, que inicialmente eram de US$ 80 para uma viagem semelhante, foram reduzidos para US$ 20. O governador de Nova Jersey afirmou que os preços elevados se devem à recusa da Federação Internacional de Futebol (FIFA) em arcar com as despesas de transporte.

A Federação Alemã declarou em comunicado oficial: “Devido ao aumento do custo das viagens de ônibus e trens em Nova York durante a Copa do Mundo, os jogadores da seleção alemã organizaram transporte gratuito para 600 torcedores para a partida decisiva da fase de grupos”.

O comunicado acrescentou, segundo a BBC: “Joshua Kimmich e seus companheiros de equipe arcarão com os custos dos ônibus para transportar os torcedores de Nova York até o estádio em Nova Jersey para assistir à partida contra o Equador”.

A seleção alemã inicia sua campanha na Copa do Mundo de 2026 enfrentando Curaçao no próximo domingo, depois joga contra a Costa do Marfim na segunda rodada, antes de encerrar a fase de grupos com o confronto contra o Equador.

Durante as Copas do Mundo na Rússia e no Catar, foram disponibilizados meios de transporte gratuitos para os torcedores chegarem aos jogos e às áreas reservadas a eles.

Os Estados Unidos se comprometeram a oferecer o mesmo benefício no acordo de sediação do torneio de 2018 e, em uma emenda ao acordo realizada em 2023, foi decidido que seria cobrada dos torcedores uma taxa de transporte equivalente ao custo do serviço.