Enzo Maresca, técnico do Manchester City, revelou que seus quatro filhos entraram na curiosa onda de empolgação que tomou conta dos torcedores do clube, depois de pedirem que ele levasse bananas infláveis ao estádio, em uma cena que o treinador italiano espera ver repetida durante o confronto com o Ipswich Town, neste sábado, em meio ao aumento da polêmica em torno do clube após a decisão no caso das irregularidades financeiras.

O City se prepara para disputar sua primeira partida em casa na Premier League desde a divulgação da sentença, com a expectativa de que as arquibancadas se transformem em um mar de amarelo, depois de as bananas infláveis terem aparecido no setor da torcida do time durante a vitória sobre o Liverpool na rodada passada.

Maresca disse, em declarações publicadas pelo jornal "The Sun": "Isso é maravilhoso! Espero ver muitas bananas no estádio. Eu não conhecia a história por trás desse fenômeno".

E acrescentou o treinador italiano: "Isso cria um clima bonito para os torcedores e para todos os que estão no estádio. Tenho quatro filhos, e eles já me pediram isso. Eles estarão no estádio, e vamos ver o que vai acontecer".

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O fenômeno das bananas infláveis remonta às décadas de 1980 e 1990, quando o Manchester City transitava entre a segunda e a terceira divisões, antes de voltar com força nos últimos tempos como símbolo da lealdade da torcida e como uma resposta irônica às pressões e às críticas que o clube tem sofrido, em meio ao temor de punições que podem chegar ao rebaixamento.

Segundo o jornal, o Manchester City encomendou cerca de 11 mil bananas infláveis a uma empresa que pertence a Imre Varadi, ex-atacante do time que ficou conhecido pelo apelido de "Imre Banana", que também recebeu um convite para assistir à partida como convidado especial.

As informações indicam que a diretoria do clube pensou inicialmente em disponibilizar 60 mil balões, número que se aproxima da capacidade total do Etihad Stadium, de cerca de 61 mil espectadores.

Esse clima surge em um momento em que o City continua negando ter cometido qualquer irregularidade, mantendo o recurso contra a decisão proferida no caso, que diz respeito ao uso de contratos descritos pelas autoridades competentes como fictícios, com o objetivo de inflar as receitas em cerca de 830 milhões de libras esterlinas no período entre 2009 e 2018.