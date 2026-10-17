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Traduzido por

Em resposta ao caso das infrações: Maresca abençoa a "revolução da banana" no Manchester City

E. Maresca
Manchester City x Ipswich
Manchester City
Ipswich
Premier League
Itália
England

Bananas, o novo fenômeno no gramado do Etihad: os comandados de Maresca entram na jogada

Enzo Maresca, técnico do Manchester City, revelou que seus quatro filhos entraram na curiosa onda de empolgação que tomou conta dos torcedores do clube, depois de pedirem que ele levasse bananas infláveis ao estádio, em uma cena que o treinador italiano espera ver repetida durante o confronto com o Ipswich Town, neste sábado, em meio ao aumento da polêmica em torno do clube após a decisão no caso das irregularidades financeiras.

O City se prepara para disputar sua primeira partida em casa na Premier League desde a divulgação da sentença, com a expectativa de que as arquibancadas se transformem em um mar de amarelo, depois de as bananas infláveis terem aparecido no setor da torcida do time durante a vitória sobre o Liverpool na rodada passada.

Maresca disse, em declarações publicadas pelo jornal "The Sun": "Isso é maravilhoso! Espero ver muitas bananas no estádio. Eu não conhecia a história por trás desse fenômeno".

E acrescentou o treinador italiano: "Isso cria um clima bonito para os torcedores e para todos os que estão no estádio. Tenho quatro filhos, e eles já me pediram isso. Eles estarão no estádio, e vamos ver o que vai acontecer".

O fenômeno das bananas infláveis remonta às décadas de 1980 e 1990, quando o Manchester City transitava entre a segunda e a terceira divisões, antes de voltar com força nos últimos tempos como símbolo da lealdade da torcida e como uma resposta irônica às pressões e às críticas que o clube tem sofrido, em meio ao temor de punições que podem chegar ao rebaixamento.

#
JVEDGPGCSGPSequência
1
Manchester CityManchester CityMCI
6600165+1118
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
6501105+515
V
D
V
V
V
3
BrightonBrightonBHA
6411185+1313
V
V
V
E
D
4
ChelseaChelseaCHE
74121613+313
V
V
D
E
D
5
BrentfordBrentfordBRE
6240126+610
E
V
E
E
E
6
EvertonEvertonEVE
724186+210
D
E
V
E
E
7
LeedsLeedsLEE
623185+39
D
E
V
E
E
8
HullHullHUL
623186+29
E
D
E
E
V
9
LiverpoolLiverpoolLIV
62317709
D
V
E
V
E
10
IpswichIpswichIPS
6303912-39
V
D
V
D
D
11
NewcastleNewcastleNEW
62221013-38
D
V
D
E
V
12
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
6213912-37
V
E
D
V
D
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
61329906
E
E
D
E
V
14
CoventryCoventryCOV
6204511-66
V
V
D
D
D
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
612358-35
D
D
V
E
E
16
Aston VillaAston VillaAVL
6123611-55
E
V
D
E
D
17
SunderlandSunderlandSUN
6114612-64
D
D
D
E
V
18
BournemouthBournemouthBOU
6033713-63
D
D
E
E
E
19
TottenhamTottenhamTOT
603339-63
E
D
E
E
D
20
FulhamFulhamFUL
6024610-42
D
E
E
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

Segundo o jornal, o Manchester City encomendou cerca de 11 mil bananas infláveis a uma empresa que pertence a Imre Varadi, ex-atacante do time que ficou conhecido pelo apelido de "Imre Banana", que também recebeu um convite para assistir à partida como convidado especial.

As informações indicam que a diretoria do clube pensou inicialmente em disponibilizar 60 mil balões, número que se aproxima da capacidade total do Etihad Stadium, de cerca de 61 mil espectadores.

Esse clima surge em um momento em que o City continua negando ter cometido qualquer irregularidade, mantendo o recurso contra a decisão proferida no caso, que diz respeito ao uso de contratos descritos pelas autoridades competentes como fictícios, com o objetivo de inflar as receitas em cerca de 830 milhões de libras esterlinas no período entre 2009 e 2018.

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