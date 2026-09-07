Em resposta ao brilho de Thuram: mensagem incendiária de Mbappé agita a abertura da Liga dos Campeões

Não foi apenas uma palavra passageira em um comentário sobre uma foto publicada no Instagram, mas sim uma declaração de guerra futebolística em puro sotaque francês, acesa por Kylian Mbappé, craque do Real Madrid.

O astro francês incendiou as redes sociais com uma mensagem curta e direta dirigida ao seu compatriota e amigo Marcus Thuram, atacante da Inter de Milão, a menos de 24 horas do confronto explosivo que reunirá os dois times na abertura da Liga dos Campeões da Europa.

A faísca inicial: de Nápoles a Madri

A história começou no estádio Giuseppe Meazza, onde Thuram conduziu a Inter de Milão a uma virada incrível diante do Napoli no clássico da terceira rodada do Campeonato Italiano, que terminou com a vitória dos Nerazzurri por 3 a 2.

O atacante francês, que entrou como substituto no início do segundo tempo, com o empate sem gols predominando, foi o protagonista da cena. Depois que o Napoli abriu vantagem com dois gols, marcados por Matteo Politano e Rasmus Højlund, o capitão Lautaro Martínez diminuiu a diferença (56), antes de Thuram surgir (82) e igualar o placar, para que Lautaro voltasse a aparecer e arrancasse o gol da vitória nos acréscimos (90+1).

Thuram comemorou a vitória e publicou fotos da partida em sua conta no Instagram, e a resposta veio rápido de Madri.

Uma mensagem de 3 palavras que carrega tudo

No espaço dos comentários, Kylian Mbappé escreveu um comentário conciso de apenas duas palavras: "Forte. Vejo você na terça".

Duas palavras foram suficientes para acender as especulações. "Forte" é um reconhecimento explícito do brilho de seu companheiro na seleção dos Bleus, e "vejo você na terça" é uma ameaça esportiva elegante de que a amizade terminará no apito inicial no Santiago Bernabéu.

A mensagem de Mbappé teve grande repercussão entre as torcidas dos dois times, e muitos a consideraram uma preparação para um duelo franco-francês dentro de uma batalha hispano-italiana.