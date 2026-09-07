Não foi apenas uma palavra passageira em um comentário sobre uma foto publicada no Instagram, mas sim uma declaração de guerra futebolística em puro sotaque francês, acesa por Kylian Mbappé, craque do Real Madrid.

O astro francês incendiou as redes sociais com uma mensagem curta e direta, dirigida ao seu compatriota e amigo Marcus Thuram, atacante da Internazionale, a menos de 24 horas do confronto pegado que reunirá as duas equipes na abertura da Liga dos Campeões da Europa.

A faísca inicial: de Nápoles a Madri

A história começou no estádio Giuseppe Meazza, onde Thuram liderou a Internazionale em uma virada alucinante diante do Napoli, no duelo de destaque da terceira rodada do Campeonato Italiano, que terminou com a vitória do Nerazzurri por 3 a 2.

O atacante francês, que entrou como substituto no início do segundo tempo com o placar em empate sem gols, foi o protagonista da cena. Depois que o Napoli abriu vantagem com dois gols, marcados por Matteo Politano e Rasmus Højlund, o capitão Lautaro Martínez diminuiu a diferença (56), antes de Thuram aparecer (82) para buscar o empate, permitindo que Lautaro voltasse a marcar o gol da vitória nos acréscimos (90+1).

Thuram comemorou a vitória e publicou fotos da partida em sua conta no Instagram, e a resposta veio rápido de Madri.

Uma mensagem de 3 palavras que carrega tudo

No campo dos comentários, Kylian Mbappé escreveu um comentário sucinto, de apenas duas palavras: "Forte. Vejo você na terça".

Duas palavras foram suficientes para acender as especulações: "Forte" é um reconhecimento explícito do brilho do seu companheiro na seleção dos Bleus, e "Vejo você na terça" é uma ameaça esportiva elegante de que a amizade terminará ao apito inicial no Santiago Bernabéu.

A mensagem de Mbappé teve grande repercussão entre as torcidas das duas equipes, e muitos a consideraram um prenúncio de um duelo franco-francês dentro de uma batalha hispano-italiana.