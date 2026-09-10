Hans Flick, técnico do Barcelona, respondeu à indicação de José Mourinho, seu colega no Real Madrid, do francês Kylian Mbappé para vencer o prêmio da Bola de Ouro de 2026, apontando que o jovem espanhol Lamine Yamal é mais merecedor da premiação.

Yamal seguiu escrevendo novos capítulos em sua trajetória excepcional, depois de viver uma noite histórica durante a grande vitória sobre o holandês Feyenoord pelo placar de 5 a 1, na noite da última quarta-feira, pela Liga dos Campeões da Europa.

Yamal não se contentou com o brilho de costume, tendo contribuído diretamente para o festival ofensivo do Barcelona ao marcar um gol e dar duas assistências, mas também colheu dois feitos históricos, ao se tornar o capitão mais jovem da história do clube, antes de marcar a primeira cobrança de falta direta de sua carreira com a camisa da equipe catalã.

O capitão mais jovem da história do Barcelona

Yamal recebeu a braçadeira de capitão aos 71 minutos, após a saída de Raphinha do campo, depois de Pedri já ter deixado a partida alguns minutos antes.

Aos 19 anos e 59 dias, Yamal se tornou o jogador mais jovem a portar a braçadeira de capitão do Barcelona em uma partida oficial, superando o recorde anterior registrado em nome de Bojan Krkić, que usou a braçadeira aos 20 anos e 56 dias durante uma partida da Copa do Rei de 2010.

Yamal não esperou muito para deixar sua marca após receber a braçadeira, pois marcou minutos depois o primeiro gol de falta direta de sua carreira, aproveitando um erro de posicionamento na barreira do Feyenoord para enganar o goleiro Timon Wellenreuther aos 77 minutos.

O astro do Barcelona precisou de 156 partidas com a camisa da equipe até abrir sua conta em cobranças de falta direta.

Flick indica Yamal para a Bola de Ouro

Após a partida, Flick não hesitou em declarar sua posição com clareza sobre a disputa da Bola de Ouro de 2026, afirmando que Yamal merece o prêmio.

Flick disse, conforme destacado pela rede ESPN: "Ele é meu jogador, Lamine é jogador do Barcelona e merece a Bola de Ouro".

O treinador alemão acrescentou: "Lamine tem uma qualidade excepcional, é um jogador único. Ninguém tem o que ele oferece em campo".

Flick não se limitou a elogiar Yamal, mas lamentou a ausência de Raphinha e Pedri na lista dos trinta indicados à Bola de Ouro, afirmando que a dupla apresentou o suficiente para conquistar um lugar na lista.

Ele disse: "Raphinha fez uma partida excelente, e ele e Pedri deveriam estar na lista. Ambos são jogadores excelentes, mas isso é algo que não podemos mudar".

Van Bronckhorst se junta à lista de apoiadores

O apoio a Yamal não veio apenas de seu treinador, pois ele também foi elogiado por Giovanni van Bronckhorst, técnico do Feyenoord e um dos ex-astros do Barcelona, que afirmou que o astro espanhol é capaz de vencer a Bola de Ouro.

O treinador holandês disse: "Nesta idade, ele já venceu praticamente tudo, exceto a Liga dos Campeões da Europa. As torcidas o adoram".

E acrescentou: "Ele pode vencer a Bola de Ouro. Eu o comparo a Messi e Ronaldinho. Ele consegue conquistá-la, e a única pergunta é: quando?".

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Yamal rejeita campanha pela Bola de Ouro

Apesar do aumento das vozes que pedem que Yamal receba o prêmio, o próprio jogador recusa-se a entrar em qualquer campanha pessoal para conquistá-lo, depois de ter ficado em segundo lugar nas edições de 2024 e 2025.

Yamal disse antes da partida contra o Feyenoord: "Não preciso fazer campanha pela Bola de Ouro, e não penso nisso".

E prosseguiu: "Estou orgulhoso do meu time e da seleção do meu país. Somos campeões do mundo e venci o Campeonato Espanhol, e não posso pedir mais do que isso".

Encerrou sua mensagem dizendo: "Este é o trabalho de vocês, ou seja, dos votantes. Não vou começar a implorar por nada".

Vale lembrar que o nome do vencedor da Bola de Ouro será anunciado no próximo dia 26 de outubro, em uma grande cerimônia realizada na cidade inglesa de Londres.

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