"Em respeito à frase do Tawhid"... Uma exceção única para a "bandeira saudita" durante a partida contra o Uruguai

Em uma cena excepcional, que chamou a atenção do público e das lentes da mídia durante as competições da Copa do Mundo de 2026, a seleção saudita se destacou das demais equipes participantes pela ausência de sua bandeira no campo durante a cerimônia de apresentação das seleções, em uma medida incomum dentro do protocolo oficial do torneio.

Enquanto as bandeiras dos outros países se alinhavam no campo de acordo com os procedimentos organizacionais habituais, os espectadores notaram a ausência da bandeira saudita da cena, o que suscitou questionamentos sobre os motivos por trás dessa decisão, que parecia deliberada e bem pensada.

De acordo com fontes da comissão organizadora, essa medida foi tomada em respeito à particularidade da bandeira saudita, que ostenta a frase de união “Não há deus além de Deus, e Maomé é o Seu Mensageiro”, palavras sagradas na crença islâmica, que não devem ser colocadas no chão nem tratadas de forma que possa ser interpretada como menosprezo de seu status religioso.

Partindo dessa consideração, foi adotado um protocolo especial que garante que a bandeira permaneça hasteada em um local digno, condizente com sua santidade, longe de quaisquer práticas simbólicas que possam prejudicar seu significado ou prestígio.

Essa medida foi amplamente elogiada pelo público árabe e islâmico, que a viu como um exemplo de respeito aos valores religiosos no âmbito dos eventos esportivos internacionais.

Esta não foi a primeira vez que esse aspecto foi levado em conta em fóruns internacionais, já que os organizadores de grandes torneios costumam tratar a bandeira saudita de acordo com normas específicas que respeitam seu simbolismo religioso, seja em cerimônias oficiais, seja em materiais promocionais e apresentações paralelas.

Durante a partida da Arábia Saudita contra o Uruguai, a cena ficou clara dentro do estádio de Kansas City, onde todas as bandeiras das seleções participantes apareceram alinhadas no chão, com exceção da bandeira saudita, que permaneceu hasteada em um local designado para ela, em uma imagem descrita pela mídia como “uma representação do equilíbrio entre a sacralidade dos símbolos religiosos e as exigências da organização esportiva moderna”.