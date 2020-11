Em reencontro, Mancini tenta manter invencibilidade de dez anos do Timão contra o Atlético-GO

Desde 2010 os alvinegros não perdem para o Dragão fora de casa, o que pode ajudar na hora de busca a terceira vitória seguida no Brasileirão

O duelo entre Atlético-GO x Corinthians, deste sábado (7), pode ter alguns significados especiais para os visitantes. Além de marcar o reencontro de Vagner Mancini contra seu ex-time, pode manter um tabu de dez anos em que o não é derrotado pelos goianos e a terceira vitória seguida no Brasileirão.

Quando Mancini deixou o para assumir o , o time paulista estava na zona do rebaixamento, dado como um dos grandes desacreditados no Campeonato Brasileiro. Desde que chegou, o treinador já começou a mudar a cara da equipe, que chega para a partida na 11ª colocação.

No reencontro com o time que treinava até menos de um mês atrás e obteve cinco vitórias, seis empates e sete derrotas em 18 partidas, Mancini chega ao confronto para engatar de vez uma boa sequência do Timão no Brasileiro, ainda mais necessária depois da eliminação para o América-MG na Copa do Brasil. E o Atlético-GO pode ser o time ideal para decretar a volta por cima.

Buscando a terceira vitória seguida no campeonato, algo que ainda não conseguiu fazer na temporada atual, o Corinthians não perde para o Dragão como visitante desde julho 2010, quando sofreu um 3x1. A última rodada, em que venceu o líder , também pode servir de como incentivo para o Timão.

Hoje, em uma posição mais confortável - ou pelo menos menos desconfortável -, o Corinthians de Vagner Mancini pode começar a almejar coisa maiores no Brasileirão, até mesmo vagas em competições sul-americanas. Mas por enquanto, o treinador quer focar no Brasileiro:

"Temos que melhorar, sim, na temporada. Já que nos resta apenas o Brasileiro, temos que focar em recuperar os pontos, subir na tabela, mostrar um jogo diferente, de um time que pensa de uma forma diferente, tem que haver uma imposição dentro de campo diante de todas as equipes, como houve contra o Inter, um adversário poderoso. Embora tenha tido alguma evolução, a evolução maior tem que acontecer agora", disse após a eliminação na Copa do .

Do outro lado, o Dragão - na 13ª colocação da tabela - ainda está em busca de um novo treinador. Desde a saída de Mancini, foram cinco derrotas em sete jogos, sendo duas na , que significaram a eliminação para o Internacional. Já se vão três rodadas consecutivas sem somar um ponto sequer.

Precisando da vitória, as duas equipes se enfrentam neste sábado (7), às 21h (de Brasília), no Estádio Olímpico de Goiânia. Como mais um ponto positivo para o Timão, nas duas vezes em que este foi o palco do confronto, o alvinegro saiu com a vitória,