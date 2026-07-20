No caminho para seu segundo título mundial, os espanhóis sofreram apenas um gol em oito partidas. Nunca antes, desde a primeira edição da Copa do Mundo em 1930, um campeão mundial havia sofrido tão poucos gols.

Charles De Ketelaere foi, no fim das contas, o único jogador capaz de superar a defesa extremamente sólida da Espanha durante a Copa do Mundo de 2026. O atacante da Atalanta de Bergamo marcou o gol de empate provisório na derrota da Bélgica por 1 a 2 para a futura campeã mundial nas quartas de final.

Nos sete jogos restantes do torneio, o goleiro espanhol Unai Simon, eleito o melhor goleiro da competição, não precisou defender sequer uma vez. Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai na fase de grupos, Áustria nas oitavas de final, Portugal nas quartas de final, França na semifinal e também a Argentina na final — ninguém conseguiu marcar um gol contra a Espanha.

Ferran Torres leva a Espanha ao título mundial na final contra a Argentina

Na final contra Lionel Messi e companhia, no domingo, em Nova York/Nova Jersey, a Espanha praticamente não deu chances ao adversário. No ataque, a campeã europeia conquistou uma vantagem cada vez mais clara a partir do início do segundo tempo, mas só foi recompensada na prorrogação. Coube a Ferran Torres, aos 106 minutos, marcar o gol de ouro que garantiu o segundo título mundial da Espanha.

Na zaga, à frente do goleiro Simon, a dupla formada por Aymeric Laporte (Athletic Bilbao) e Pau Cubarsi (FC Barcelona) garantiu segurança. Este último foi eleito o melhor jovem jogador da Copa do Mundo de 2026. Enquanto isso, na lateral esquerda da zaga espanhola, Marc Cucurella (que se transfere do Chelsea para o Real Madrid) era titular; na direita, o técnico Luis de la Fuente havia escalado Marcos Llorente (Atlético de Madrid) em duas das três partidas da fase de grupos. Nas partidas eliminatórias, porém, foi sempre Pedro Porro, do Tottenham Hotspur, quem atuou na lateral direita.

Com este segundo título, os espanhóis igualaram a França e o Uruguai, que também possuem dois títulos mundiais. O Brasil é o país com mais títulos mundiais, com cinco conquistas, seguido pela Alemanha e pela Itália, ambas com quatro títulos, e pela Argentina, com três.