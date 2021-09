Em primeiro dia no Flamengo, David Luiz passa por avaliações físicas e anima comissão técnica

Zagueiro de 34 anos não entra em campo desde maio, mas apresentou boa forma física

Novo reforço do Flamengo, David Luiz se apresentou no início da tarde desta segunda-feira (13), no Ninho do Urubu. O jogador concedeu entrevista coletiva e em seguida foi passou por avaliações físicas junto a comissão técnica.

O zagueiro de 34 anos não entra em campo desde maio, mas vinha treinando por conta própria. Ele apresentou boas condições físicas e deixou a comissão técnica animada. A expectativa é de que ele fique à disposição do técnico Renato Gaúcho para a partida diante do Barcelona, pela Copa Libertadores, pelo menos foi o que garantiu Marcos Braz, vice-presidente de futebol.

"Quando a gente contrata jogador a gente contrata para o elenco, se vai ser escalado no primeiro ou no segundo momento quem determina é o técnico. Condição (de jogo contra o Barcelona) eu sei que ele vai ter, posso te afirmar que terá condição física e de documento"

Além de David Luiz, o Flamengo deve ter à disposição em breve o meia-atacante Kenedy. O jogador está passando por um recondicionamento físico, mas pode ser relacionado para a partida contra o Grêmio, pela Copa do Brasil, na quarta-feira (15).

DUPLA LESIONADA

Renato Gaúcho não deve contar com Filipe Luís nem Arrascaeta, ambos com problemas musculares, devem ficar de fora da partida diante do Grêmio. A dupla, no entanto, tem lesões consideradas leves e deve ficar à disposição normalmente para a partida diante do Barcelona, no dia 22 de setembro.