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Em poucas palavras: Lewandowski gera mistério sobre seu futuro no Barcelona

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D. Livakovic
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O que disse o goleiro croata assim que chegou ao Barcelona?

O croata Dominik Livakovic, goleiro do Fenerbahçe, chegou ao terminal do aeroporto destinado ao Barcelona para concluir sua transferência ao clube catalão durante a janela de transferências de verão.

Livakovic se prepara para realizar os exames médicos com o Barcelona amanhã, quarta-feira, e assinar um contrato de quatro anos com o Blaugrana.

O jornal "Mundo Deportivo" informou que o Barcelona pagará ao Fenerbahçe 4 milhões de euros pelo goleiro internacional croata, cujo contrato com o clube turco tem apenas mais um ano de duração.

O valor da negociação é de 2 milhões de euros fixos, além de outros 2 milhões de euros em bônus, mas seu papel nesta temporada ainda não está definido.

Inicialmente, o Barcelona planejava emprestar Livakovic ao Dínamo de Zagreb nesta temporada e trazê-lo de volta na próxima, após o fim do contrato de Szczesny com o Barcelona.

No entanto, também é possível que ele permaneça como goleiro reserva de Joan García.

Na verdade, o próprio Livakovic confirmou isso ao chegar, conforme noticiado pelo jornal catalão: "Estou muito feliz por estar aqui. Se vou ficar aqui nesta temporada? Veremos".

A permanência de Livakovic como segundo goleiro do Barcelona dependerá da situação financeira do clube de acordo com as regras do fair play, então, se o Barcelona tiver espaço suficiente na folha salarial, Livakovic se juntará à equipe imediatamente; caso contrário, será buscada a possibilidade de emprestá-lo, talvez ao Dínamo de Zagreb, para que se junte no verão de 2027 e se torne o segundo goleiro do Barcelona.

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