Em português: mensagem surpreendente de um ídolo do Al Hilal para Cristiano Ronaldo

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Homenagem ao astro português

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Mohammed Al-Deayea, ídolo do Al-Hilal, fez questão de enviar uma mensagem ao português Cristiano Ronaldo, capitão do rival tradicional Al-Nassr, em língua portuguesa.

Al-Deayea publicou a mensagem em sua conta pessoal no "X", em português, na qual disse: "Obrigado ao astro mundial Ronaldo por sua atitude nobre e seu apoio ao meu país, o Reino da Arábia Saudita".

E explicou: "O gesto de vestir o shemagh saudita é uma mensagem de respeito e consideração que valorizamos muito. As atitudes verdadeiras permanecem gravadas na memória e conquistam respeito para além das fronteiras do esporte".

E concluiu: "Todo o apreço e respeito a você, Cristiano Ronaldo. O Reino da Arábia Saudita merece a lealdade e o carinho de todos".

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Ronaldo havia roubado a atenção na última segunda-feira, ao vestir um cachecol com a bandeira da Arábia Saudita após o confronto contra o uzbeque Nasaf, na Liga dos Campeões da Ásia Elite, em claro apoio ao Reino em razão dos acontecimentos registrados no país nos últimos dias.

Próximas partidas AHL Campeonato Saudita 14:00 ALN

Vale lembrar que o astro português brilhou intensamente diante do campeão do Uzbequistão, liderando sua equipe na primeira vitória no torneio asiático, pelo placar de 3 a 1, marcando o segundo gol de forma espetacular.