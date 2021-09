Em "pelada" e churrasco no CT do Flamengo, vereadores vencem deputados

Evento aconteceu no centro de treinamento do rubro-negro, neste sábado (18), mas não atrapalhou a preparação do time de Renato Gaúcho

Deputados e vereadores do Rio de Janeiro realizaram uma confraternização neste sábado (18), no Centro de Treinamento do Flamengo, o Ninho do Urubu. Além de churrasco, houve uma partida de futebol, disputada em um dos campos do módulo da categoria de base.

Enquanto rolava o evento, que contou com a presença de pouco mais de 100 pessoas, o elenco do profissional do Flamengo fazia a última atividade antes do duelo contra o Grêmio, neste domingo (19), no Maracanã. Os atletas não tiveram contato com os políticos.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Dirigentes do Flamengo, como o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, o diretor de relações externas, Cacau Cotta e o presidente do clube, Rodolfo Landim, participaram do evento. Os vereadores venceram a "pelada" por 7 a 0.

O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, também participou do evento. Na foto, ele está usando a foto do time dos deputados pic.twitter.com/FTVUprAYWM — Raisa Simplicio (@simpraisa) September 19, 2021

Campeão do mundo com a seleção brasileira, Bebeto, hoje deputado estadual do Rio de Janeiro, participou do jogo, mas foi substuído logo no início do primeiro tempo por conta de uma lesão.

Segundo apuração da Goal, o evento foi uma inciativa para unir todas as correntes partidárias do Rio de Janeiro e teve, de fato, o intuito de confraternização. Além disso, ainda segundo uma fonte ouvida, não atrapalhou as atividades do elenco profissional.

Com 34 pontos na tabela do Brasileirão, o Flamengo encara o Grêmio, neste domingo (19), pela 21ª rodada. O time carioca tem 3 jogos a menos que o líder Atlético-MG, que soma 45.