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William Gallas acredita que o zagueiro do Arsenal William Saliba teria muita dificuldade para recusar uma transferência para o Real Madrid. O ex-jogador da seleção francesa afirma que o clube espanhol está em um patamar completamente diferente do Arsenal, apesar do sucesso recente de Mikel Arteta.

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Transferência de Saliba para Madri recebe apoio

Gallas acredita que Saliba pode se sentir tentado a deixar o Arsenal caso o Real Madrid tente contratá-lo. O defensor francês se firmou como um dos melhores zagueiros do futebol mundial desde que se mudou para o norte de Londres. Saliba formou uma dupla de zaga formidável com Gabriel Magalhaes no Arsenal.

Suas atuações dominantes foram fundamentais para que o time de Mikel Arteta conquistasse o título da Premier League na temporada passada. No início deste ano, o defensor assinou um novo contrato até 2030, comprometendo seu futuro de longo prazo com o Arsenal. No entanto, Gallas acredita que o apelo histórico de uma transferência para a capital espanhola seria forte demais para ser ignorado.

Real Madrid está em outro patamar

Gallas está convicto de que o prestígio de jogar no Santiago Bernabéu pesa mais do que os avanços recentes do Arsenal. Ele afirma que a enorme pressão e as cobranças constantes na Espanha diferenciam o Real Madrid de seus rivais europeus.

“O Arsenal está hoje em um nível alto o suficiente para que William Saliba recusasse o Real Madrid se o clube tentasse contratá-lo?”, disse Gallas ao SeatPick. “Sei que muita gente vai ficar irritada com o que vou dizer agora, mas, se estamos falando da história dos dois clubes, Real Madrid e Arsenal, o Real Madrid é o Real Madrid. Está em outro patamar.

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“Para mim, mesmo que suas atuações no momento não sejam as melhores e mesmo que não tenha conquistado os maiores títulos recentemente, o Real Madrid é o Real Madrid. E eu digo: qualquer jogador que tiver a oportunidade de ir para lá vai tentar aproveitá-la, e não dá para culpá-lo. Não daria para culpar um jogador como Saliba se essa fosse a decisão dele.”

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Arsenal se reconstrói apesar do título

O Arsenal avançou muito sob o comando de Arteta, mas Gallas acredita que o clube ainda tenta alcançar as potências tradicionais da Europa. Para ele, a equipe do norte de Londres está apenas escrevendo um novo capítulo, não dominando uma era.

“Arsenal e Manchester United?”, acrescentou Gallas. “Ainda estão atrás de Barcelona e Real Madrid, até mesmo o Manchester United hoje, porque eles têm uma história muito grande. É por isso que acho que clubes como o Arsenal, mesmo tendo uma boa história no passado, estão agora em reconstrução. Estão tentando contar sua história novamente e estão no caminho certo, mas ainda estão atrás de Barcelona e Real Madrid.”

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Arteta prepara retorno de Saliba

Arteta adota uma postura cautelosa com seu defensor de destaque para evitar qualquer contratempo. Saliba ficou no banco de reservas, mas não entrou em campo, na vitória do Arsenal por 2 a 1 sobre o Slavia Praga pela Champions League, na quarta-feira.

Saliba pode finalmente voltar a jogar neste fim de semana, após uma longa espera. O Arsenal visita o Hull City no sábado, e a equipe pode precisar do francês depois que Ezri Konsa precisou deixar o campo por causa de um problema em Praga.