O dirigente reagiu com palavras duras, após os desdobramentos do dérbi da cidade entre Atlético e Real, à forte crítica que havia sido veiculada especialmente pelo canal oficial do clube, Real Madrid TV, assim como por veículos de mídia próximos.

No centro da indignação de Tebas está, na visão dele, a sistemática criação de turbulência por parte do entorno do maior campeão espanhol. "Os porta-vozes e o canal de televisão do regime já estão começando a construir a mesma velha narrativa: a conspiração permanente", escreveu Tebas, e prosseguiu: "Se não é Negreira, então é o árbitro. Se não é isso, então é porque ele não é um árbitro internacional. Qualquer clube pode ter jogos apitados por árbitros internacionais e por outros que não são. Ninguém tem o direito de escolher seus árbitros."

De forma especialmente enérgica, o dirigente se voltou contra um comunicado do Real, no qual a liga foi atacada diretamente. Tebas rebateu com dureza a alegação de que os árbitros estariam prejudicando "o negócio que garante o pão deles". "O que exatamente está sendo exigido aqui? Que os jogos sejam apitados de acordo com as receitas, a audiência de TV ou o escudo do clube? Que maneira de entender a igualdade na competição", declarou Tebas.

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Que crítica o presidente de LaLiga faz ao Real Madrid?

Tebas também não deixou sem comentário a pretensão dos Blancos de serem a base determinante de toda a liga: "O Real Madrid é de enorme importância para a LaLiga, mas a afirmação de que a LaLiga sem eles não vale nada demonstra desprezo pelos outros clubes, seus torcedores e sua história. A competição não pertence a ninguém."

Por trás da retórica afiada dos madrilenhos, o chefão de LaLiga suspeita de uma manobra de distração em relação às deficiências esportivas da equipe. "Afirmar que os árbitros são direcionados contra o Real Madrid significa viver em outra galáxia. Essa versão serve de pretexto para encobrir outras deficiências, que já podem ser claramente vistas nestes primeiros jogos da temporada", disse Tebas, antes de escrever: "É mais fácil apontar para uma conspiração do que explicar o que acontece em campo... E minha posição não depende do meu cargo: um erro de arbitragem não prova nenhuma conspiração e, mesmo que se repita ao longo dos anos, isso não o torna verdadeiro."

Para encerrar sua declaração, o presidente da liga dirigiu uma mensagem inequívoca aos dirigentes e torcedores do Real: "TIREM A VENDA DOS OLHOS! É setembro, e eles já afirmam que a liga foi manipulada. Ninguém com bom senso acredita mais nessa velha desculpa."