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O capitão da Noruega, Martin Odegaard, busca a redenção contra o País de Gales neste sábado, enquanto a seleção escandinava joga em casa para manter vivas suas reduzidas chances de chegar às quartas de final da Liga das Nações. Na lanterna do Grupo A4, a equipe de Stale Solbakken precisa vencer em Oslo para se vingar da derrota sofrida em Cardiff no mês passado e continuar na disputa por uma vaga entre os oito melhores.

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Derrota em outubro deixa donos da casa na lanterna

Odegaard está determinado a dar o troco depois que gols de Dan James e Neco Williams garantiram uma vitória por 2 a 1 ao País de Gales no Cardiff City Stadium, em outubro. Apesar de terem chegado às quartas de final da Copa do Mundo neste verão, os escandinavos sofreram três derrotas na atual campanha do Grupo A4. As três derrotas consecutivas igualam o total registrado nos 23 jogos anteriores, nos quais somaram 17 vitórias e três empates.

Capitão cobra atuação melhor em casa

Na tentativa de evitar quatro derrotas consecutivas pela primeira vez desde outubro de 2016, o meia do Arsenal acredita que seus companheiros estão prontos para reagir diante da própria torcida.

Ao comentar a derrota do mês passado no sul do País de Gales, Odegaard disse: "Não jogamos no nível em que deveríamos. Acho que provavelmente foi o único jogo em muito tempo em que não atuamos dentro do nosso padrão.

"O País de Gales tem uma boa equipe, competitiva, com muitos bons jogadores em grandes ligas. Também é uma equipe forte fisicamente, e estávamos preparados para isso.

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"Mas acho que, naquele dia, simplesmente não jogamos no nosso nível. É isso que queremos mostrar [no sábado], e podemos fazer muito melhor. Queremos mostrar uma versão diferente."

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Técnico prevê confronto aberto

Como a equipe visitante de Craig Bellamy também precisa dos três pontos para manter vivas suas chances de chegar às quartas de final, o técnico Solbakken espera um duelo de ataques: "É como uma [luta de] boxe, frente a frente, golpe por golpe.

"Acho que o País de Gales sempre foi uma equipe muito ofensiva sob o comando de Bellamy. Eles evoluíram muito com a bola.

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"Acho que isso combina com a equipe, pelos jogadores ofensivos que têm, pela velocidade nas pontas e pela volta de Harry Wilson. E [Lewis] Koumas está ganhando mais minutos no Liverpool, então acho que isso combina com eles.

"Não me surpreende que eles venham com tudo, mas o jogo é na nossa casa, então obviamente acho que também terão dificuldades contra nós. Vamos ver."

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Defesa vulnerável enfrenta ameaça ofensiva

Ajustar a defesa será essencial para a Noruega: em cada um dos 12 jogos desde o empate por 0 a 0 com a Suíça, em março, as duas equipes marcaram. É a maior sequência da seleção sem sair de campo sem sofrer gols desde os 18 jogos entre junho de 1980 e junho de 1982. Além disso, sofrer pelo menos dois gols em cinco partidas seguidas é sua pior sequência defensiva desde uma série de seis jogos em março de 1976.