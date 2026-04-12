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Real Madrid CF v Girona FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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Em números: Será que o VAR contribuiu para a vitória do Barcelona no campeonato nacional às custas do Real Madrid?

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Espanha

O Barcelona dá um passo em direção ao pódio

A 31ª rodada da La Liga foi marcada por momentos emocionantes, depois que o Real Madrid ficou no empate contra o Girona por 1 a 1, em uma partida que gerou grande polêmica devido a decisões arbitrais controversas, enquanto o Barcelona aproveitou a situação para dar um grande passo rumo ao título com sua goleada sobre o Espanyol (4 a 1), ampliando a diferença para seu rival tradicional para 9 pontos.

A partida disputada pelo Real Madrid sob o comando de Álvaro Arbeloa foi marcada por emoção e equilíbrio, mas as decisões do árbitro Javier Alberola Rojas e do árbitro de VAR, Daniel Jesús Terjeo Suárez, provocaram a ira do time real após ignorarem um pênalti claro a favor de Kylian Mbappé, o que trouxe de volta à tona a controvérsia constante sobre o desempenho da arbitragem espanhola e o uso do VAR nas partidas do Real Madrid.

As estatísticas, segundo o site “Defensa Central”, que o Real Madrid é o time mais prejudicado pelas decisões do VAR na La Liga, já que teve 39 gols anulados desde a implementação da tecnologia, contra 21 do Atlético de Madrid e apenas 16 do Barcelona, que ocupa o oitavo lugar na lista de times com mais gols anulados.

Por outro lado, observa-se uma clara diferença nas competições europeias, onde o Real Madrid apresenta um saldo positivo nas decisões arbitrais (+1) na Liga dos Campeões.

Analistas consideram que a introdução da tecnologia de vídeo no futebol espanhol não alcançou os resultados esperados, tendo-se tornado um fator determinante na disputa pelo título, especialmente em situações controversas como o pênalti não marcado contra Vitor Reis no último confronto contra o Girona.

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“O caso Negreira”

As repercussões do “caso Negreira” continuam a manchar a reputação do futebol espanhol, após a revelação de pagamentos no valor de 8,4 milhões de euros do Barcelona a José Maria Enríquez Negreira, ex-vice-presidente da Comissão Técnica de Árbitros, durante o período de 2001 a 2018.

Embora o clube catalão não tenha apresentado uma explicação convincente para esses pagamentos, eles suscitaram amplas suspeitas sobre a imparcialidade da competição nacional.

Durante esse período, o Barcelona superou o Real Madrid no cenário nacional, conquistando 10 títulos da Liga, 6 Copas do Rei e 10 Supercopas, contra 8 títulos da Liga, 2 Copas do Rei e 8 Supercopas do time do Real Madrid.

A tecnologia do vídeo não alterou essa realidade, já que o Barcelona manteve sua supremacia nacional mesmo após o caso ter vindo à tona, conquistando mais dois títulos da liga.

Já no cenário europeu, a situação é completamente diferente, já que o Real Madrid domina o continente com 7 títulos da Liga dos Campeões desde o início deste século, contra 4 do Barcelona, além de seu domínio em outras competições continentais, o que reforça sua posição como o clube mais laureado da Europa e do mundo.

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