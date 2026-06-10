Em números... Os grupos do Marrocos e do Brasil são os mais fortes da fase de grupos da Copa do Mundo

A partida entre Marrocos e Brasil, marcada para a noite do próximo sábado, horário da costa leste dos Estados Unidos, terá uma característica excepcional em relação aos demais jogos da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Este é o único confronto da primeira fase da edição de 2026 que reúne duas seleções que atualmente figuram entre as dez primeiras no ranking da Federação Internacional de Futebol (FIFA).

A seleção brasileira ocupa a sexta posição no ranking mundial, enquanto os Leões do Atlante estão em sétimo lugar.

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A partida será disputada no MetLife Stadium, localizado na cidade de East Rutherford, no estado de Nova Jersey, nos Estados Unidos, no âmbito do Grupo C, que também inclui a Escócia e o Haiti.

O estádio tem capacidade para 82.500 espectadores e é um dos principais locais que sediarão as partidas da Copa do Mundo de 2026.

Vale lembrar que o Marrocos empatou em seu último amistoso contra a Noruega (1 a 1), enquanto o Brasil venceu o Egito (2 a 1).