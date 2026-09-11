Em números: astro do Bayern de Munique supera todos na primeira rodada da Liga dos Campeões

Michael Olise, estrela do Bayern de Munique, foi um dos grandes destaques da primeira rodada da Liga dos Campeões da Europa, ao brilhar durante a grande vitória de sua equipe sobre o Bodø/Glimt, da Noruega (5 a 0), na última quinta-feira, no estádio Allianz Arena, em Munique.

Olise marcou dois gols e deu assistência para o companheiro Harry Kane, no início da caminhada da equipe bávara na competição, que busca conquistar o título pela primeira vez desde 2020.

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E os números do ponta francês não pararam nas contribuições ofensivas, pois nenhum jogador, na primeira rodada da Liga dos Campeões da Europa, conseguiu vencer um número maior de duelos individuais em comparação a Olise, que decidiu 15 confrontos a seu favor.

O ex-jogador do Crystal Palace também liderou a lista dos que mais criaram chances (7) e dos que mais sofreram faltas, com 5 infrações, segundo a rede de estatísticas "Squawka".

Jamal Musiala havia aberto o placar para o Bayern aos 47 minutos, antes de Harry Kane ampliar com o segundo gol de cabeça, após cruzamento de Olise em cobrança de falta, aos 61 minutos, e então Alphonso Davies aumentou a vantagem dos donos da casa aos 77 minutos, com um forte chute de fora da área.

Olise fechou a goleada por 5 a 0 do Bayern, marcando dois gols aos 83 e aos 90+2 minutos, para que a equipe alemã conquistasse uma grande vitória no início de sua caminhada europeia, ocupando o vice-liderança após a primeira rodada, por saldo de gols, atrás do Paris Saint-Germain, campeão das duas últimas edições.

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