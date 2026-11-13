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A seleção italiana alcançou uma série de números marcantes durante a vitória sobre a França pelo placar de 3 a 1, na noite de quinta-feira, pela quinta rodada da Liga das Nações da Europa.

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Isso aconteceu depois que a Azzurra reverteu a desvantagem de um gol e venceu por 3 a 1, em uma partida que registrou números negativos para o goleiro Gianluigi Donnarumma, além de outros ligados à escalação jovem adotada pelo técnico dos Bleus, Zinedine Zidane.

A rede "Opta", especializada em estatísticas, revelou que a Itália conseguiu vencer a França depois de ter sofrido um gol no início, pela nona vez na história dos confrontos entre as duas seleções, um número que supera em pelo menos cinco vezes o de qualquer outra seleção diante dos Bleus.

A França havia aberto o placar com um gol de Michael Olise aos dez minutos, mas a Itália transformou sua desvantagem em uma vitória por três gols, marcados por Francesco Pio Esposito aos 26 e 75 minutos, e por Davide Frattesi aos 63 minutos.

A partida também marcou a continuidade dos erros decisivos por parte de Donnarumma, depois que ele cometeu um erro de passe aproveitado por Olise, que marcou o gol da vantagem francesa, elevando para 38 o total de erros do goleiro italiano — que resultaram diretamente em gols para os adversários — ao longo de sua carreira profissional, de acordo com as estatísticas da "Opta".

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A rede esclareceu que Donnarumma cometeu 31 erros desse tipo em suas participações com os clubes, contra 7 erros com a camisa da seleção italiana.

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Os números marcantes não pararam na seleção italiana e em seu goleiro, já que Zidane apostou em um grupo jovem na escalação titular da França, que contou com sete jogadores com menos de 25 anos: Malo Gusto, Jérémy Jacquet, Adrien Truffert, Rayan Cherki, Michael Olise, Désiré Doué e Bradley Barcola.

Esta é a primeira vez que a escalação titular da seleção da França conta com sete jogadores com menos de 25 anos desde o confronto contra a Grécia, em junho de 2023.

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Essas escolhas refletem a tendência de Zidane em dar mais espaço à nova geração de jogadores franceses, diante da ausência de vários elementos fundamentais, a começar por Kylian Mbappé, que desfalcou o confronto por lesão.

A seleção francesa havia começado bem a partida e conseguiu sair na frente cedo, além de ter desperdiçado várias chances de ampliar o placar, com destaque para o chute de Barcola que acertou a trave e a tentativa de Rayan Cherki que Donnarumma desviou para a trave.

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Mas a seleção italiana foi se reequilibrando gradativamente e conseguiu aproveitar os erros do adversário, alcançando uma vitória importante que elevou seu total para 10 pontos, igualando a França na liderança do Grupo 1, com vantagem no confronto direto.

A seleção italiana não vencia a França em casa desde 5 de maio de 1962, quando a superou pelo placar de 2 a 1 na cidade de Florença.

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Durante aquele confronto histórico de 1962, a seleção francesa saiu na frente com Jean-Claude Piumi aos 28 minutos, antes de o italiano José Altafini responder com dois gols seguidos, aos 47 e 51 minutos, dando a vitória aos donos da casa.