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France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

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Em números... A Espanha foi responsável por um quarto das derrotas da França na era Deschamps!

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Os Galos caíram mais uma vez nas garras do Matador

A seleção espanhola consolidou sua tradição de vitórias sobre a França em grandes torneios, após derrotar os “Galo” (2 a 0) ontem, terça-feira, na semifinal da Copa do Mundo de 2026, garantindo assim sua vaga na final.

A seleção espanhola mereceu a classificação ao impor sua superioridade ao longo da partida, marcando seus dois gols com Mikel Oyarzabal, de pênalti aos 22 minutos, e Pedro Porro aos 58 minutos.

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Essa derrota aumentou o sofrimento da França diante da Espanha na era do técnico Didier Deschamps, já que foram 4 das 16 derrotas sofridas pela seleção francesa em partidas oficiais sob seu comando contra a “La Roja”, o que equivale a 25% do total de suas derrotas oficiais.

Além disso, a seleção francesa não conseguiu marcar gols pela primeira vez desde o empate sem gols com a Croácia em 20 de março de 2025, encerrando assim uma sequência de gols que durou cerca de 16 meses.

E os números negativos não pararam por aí, já que a seleção francesa sofreu sua primeira derrota em qualquer competição oficial desde a emocionante derrota para a Espanha por 5 a 4, na semifinal da Liga das Nações, em 5 de junho de 2025.


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