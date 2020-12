Em nova fase no Shakhtar, Maycon lembra vitórias sobre Real e sonho de vaga no mata-mata da UCL

Meio-campista recua em campo, "agrega valor" ao seu jogo e conta em entrevista exclusiva os objetivos que tem para uma temporada de redenção

O volante Maycon entra em campo nesta quarta-feira pelo contra a , às 17h (de Brasília), na , para carimbar dois dos momentos mais marcantes da atual temporada europeia: conquistar uma vaga nas oitavas de final em um grupo com e a própria Inter.

Titular e elogiado nas duas vitórias do clube ucraniano sobre o super poderoso Real, "talvez o maior" clube do mundo, nas suas palavras, ele contou à Goal a expectativa para o duelo frente aos interistas.

No papo, diretamente de Milão, local da partida neste meio de semana, o jovem de 23 anos contou detalhadamente sobre a temporada de redenção no clube ucraniano. Depois de passar por uma cirurgia que demandou recuperação nos dois joelhos, ele foi recuado de posição pelo técnico português Luís Castro e hoje atua à frente da zaga, mais na distribuição do jogo.

(Foto: Getty Images)

"Eu estou me adequando também a jogar de primeiro volante, já faço bem a função de segundo. Sempre agregar valor é importante, já joguei de lateral quando saí do ", disse o canhoto, que fará em Milão o seu 13º jogo no ano, já superando os 12 duelos em que atuou da temporada 19/20.

Maduro desde que ganhou posição no Corinthians durante a campanha na de 2015, vencida pelo alvinegro com um gol dele na decisão, Maycon manteve a clareza de pensamentos daquela época e tratou de vários temas: do respeito aos craques do Real Madrid até o projeto que tem para a carreira daqui para frente.

Goal: O Shakhtar chega na última rodada, com um time bem jovem, com boas chances de se classificar na Liga dos Campeões em um grupo com Real Madrid e Inter de Milão e Real Madrid. Como está a expectativa para o jogo?

Maycon: Expectativa dentro do grupo são as melhores possíveis. Fizemos um caminho duro, difícil, tivemos momentos muito bons, mas momentos ruins também. Importante chegar na última rodada ainda com chance de classificação, brigando com times como Real Madrid, Inter e Borussia. Fizemos bons jogos, sabemos da qualidade do grupo. Sabemos onde queremos chegar, que é numa fase mata-mata da Champions. Temos condição, temos chance e vamos lutar pela classificação.

Goal: Não tem como não falar das duas vitóras contra o Real Madrid. Como foi essa experiência de compartilhar o campo com caras como Casemiro, Modric e Kross?

Maycon: Esse enfrentamento contra o Real Madrid foi um momento muito importante. Um time que dispensa comentários, 13 Champions, o maior ou um dos maiores do mundo. Foi muito legal para mim, pessoalmente, não só enfrentar como vencer. Jogo importante, Champions, valoriza o trabalho de todos. Não só dos que jogaram, mas do grupo. Jogar contra jogadores em quem eu me espelho, Casemiro, Kroos, Modric, Torres, é uma coisa que eu vou levar para o resto da minha carreira.

Goal: Hoje você tem atuado muito mais como um primeiro volante, sem tanta infiltração, como era no Corinthians. É uma mudança pontual ou algo que você se vê fazendo para os próximos anos?

Maycon: Eu tô me adequando também a jogar de primeiro volante, já faço bem a função de segundo. Sempre agregar valor é importante, já joguei de lateral quando saí do Corinthians, hoje tô de primeiro aqui. Futebol tem tido muitas mudanças em características de jogadores. Hoje um primeiro volante não necessariamente precisa ter essa característica de marcador, é algo que eu me sinto à vontade para fazer. Agregar valor ainda jovem como eu sou. Terceiro homem de meio-campo é uma função que eu já fiz também, é muito importante.

Goal: Você passou por um momento complicado de lesão na última temporada, queria saber se o enfrentamento que vocês tiveram contra o Real, com aquela atuação, te fez retomar essa confiança?

Maycon: Venho de uma lesão longa, né, me tirou bastante tempo dos gramados. Tem uma troca de treinador bem quando eu ainda estou machucado. Me apresento brigando pela classificação em 19/20, já embalo uma , sequência muito boa. Acabo ficando sem espaço, troca de treinador, ideias, não faço a pré-temporada, apresento o Pré-Olímpico, que foi muito bom, mas acabo perdendo espaço. Sempre tive muita confiança em mim, que o momento poderia demorar, mas que ia chegar. Trabalho bastante para melhorar em todos os sentidos e não seria diferente. Fiz bons jogos, mas claro que uma vitória contra o Real Madrid é um jogo muito importante para mostrar que eu estava bem.

N.R.: Maycon precisou tirar um pequeno pedaço do ligamento do joelho direito para FAZER um enxerto no outro joelho, que ele havia lesionado. Por conta disso, precisou ficar com as duas pernas enfaixadas após a cirurgia

Goal: Como nem tudo são flores, não dá para não perguntar: como o Shahtar ganhou os dois jogos do Real Madrid e levou 10 a 0 no agregado do Borussia Monchengladbach (6 a 0 na e 4 a 0 na )?

Maycon: O jogo do Borussia foi muito complicado. Muitas coisas que deram certo contra o Real Madrid a gente joga dois jogos em quen ão conseguimos encaixar nosso jogo. Não tivemos o controle do jogo em nenhum momento. A equipe deles foi muito superior à nossa em todos os aspectos, os jogadores deles encaixaram jogos muitos bons e várias coisas deram certo para eles. Mas futebol tem dessas, a gente faz uma grande partida contra o Real e toma de 6 a 0 em casa. Foram importantes essa sduas vitórias para deixar a gente vivo.

Goal: O Shakhtar já tem uma tradição grande de contratar jovens jogadores brasileiros, ter esse espaço aberto na Liga dos Campeões, mas não é o time que vende mais fácil. Já depois de dois anos e meio aí, como você vê essa opção por atuar no clube?

Maycon: O Shakhtar faz alguns que aposta em um plantel com bastante brasileiro e é até importante para um jogador quando vem ter esse número de brasileiros aqui. É complicado, a língua, o clima, a cultura, quando você entra no Shakhtar e vê esse tanto de brasileiros ajuda muito. Sempre tem jogador com muito tempo de casa que consegue passar alguma coisa positiva. Claro que vai ser difícil em algum momento, mas fica mais fácil. E é sempre muito legal, né, um jogador sempre sonha jogar Champions, maior campeonato do mundo, todo mundo sabe disso. A gente tem muita gana de vencer uma Liga Europa também, dá uma visibilidade muito boa também. É o sonho de todos poder jogar uma Champions contra grandes adversários. Temporada passada pegamos City, , todo jogador quer estar entre os grandes.

Goal: Sobre Seleção, você pode disputar a Olimpíada em 2021, foi capitão nos amistosos. Seria o seu grande objetivo para 2021 jogar esse torneio?

Maycon: Meu grande objetivo é jogar bastante pelo Shakhtar, tenho que ter isso em mente porque é no clube que você vai atingir o nível para jogar uma Libertadores. É claro que, no pessoal, tem esse objetivo de jogar , mas tudo passa pelo que eu fizer aqui no clube. Passo a passo é jogar no Shakhtar e sempre me manter bem. Num contexto geral, se eu fizer isso, fico mais perto de jogar a Olimpíada. Minha concorrência é muito grande.

Goal: Em relação ao futuro, com 23 anos, pai, o que você pretende para a carreira? Tem metas como ir para um grande centro europeu ou Seleção principal em um espaço específico de tempo?

Maycon: Falar sobre futuro é muito complicado porque eu já tive várias provas que você pensa no futuro e acontece alguma coisa no meio do caminho e o que você planejou não acontece. Então eu prefiro pensar no momento, 100% na Inter de Milão, na classificação, fazer um grande jogo com a minha equipe e depois a gente pensa o que vai acontecer. Tem que lutar pelo hoje, pelo agora, ir bem aqui, principalmente num momento tão importante como essa da temporada. Muito a longo prazo é complicado falar.