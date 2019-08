Em negociação com o Flamengo, Balotelli vira "amigo" de Gabigol nas redes sociais

Mario Balotelli, atacante italiano de 28 anos, começou a seguir o artilheiro do Rubro-Negro Carioca na noite desta terça-feira no Instagram

O aguarda um sinal de Mario Balotelli para anunciar a sua contratação. Enquanto o clube espera a resposta do atacante, ele já parece pronto para fazer amizade com os prováveis companheiros de elenco.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

Na noite desta terça-feira (6), o atacante Gabigol começou a seguir o italiano em seu perfil no Instagram. O europeu retribuiu e também se conectou com o jogador de 22 anos. A Goal confirmou a veracidade da amizade da dupla nas redes sociais.

Sem clube desde que deixou o Olympique de Marseille, da , Balotelli já tem uma oferta do Flamengo em mãos para definir o futuro. Ele conta com aval de Jorge Jesus para uma mudança para o Ninho do Urubu.

Mais artigos abaixo

Marcos Braz, diretor de futebol do Flamengo, é quem mantém conversas com o atleta de 28 anos. Esta pode ser a primeira aventura do atleta fora do futebol europeu.

O atleta tem passagens por clubes grandes do futebol europeu. Ele defendeu as cores de de Milão, , e .