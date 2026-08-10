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Em momento surpreendente: estrela do Trabzonspor viaja para os Emirados Árabes Unidos antes da repescagem asiática

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Al Jazira contrata Malikoglu

O clube turco Trabzonspor anunciou oficialmente a conclusão da venda do contrato de seu jogador Salih Malkoçoğlu ao clube emiradense Al Jazira, em um movimento que ocorreu poucas horas antes do aguardado confronto que reúne a equipe emiradense e o Al Ittihad saudita, no play-off classificatório para a fase de liga da Liga dos Campeões da Ásia de Elite.

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O clube turco confirmou, em um comunicado breve publicado em suas plataformas oficiais, que todos os procedimentos relativos à transferência do jogador foram concluídos e que todos os documentos oficiais foram assinados, sem revelar os detalhes financeiros da negociação ou a duração do novo contrato.

Este movimento faz parte do plano da direção do Al Jazira de reorganizar as fileiras da equipe e reforçar seu elenco com novos elementos capazes de fazer a diferença, como preparação para a nova temporada, na qual o clube almeja competir em diferentes frentes, tanto no âmbito local quanto no continental.

O Al Jazira se prepara para disputar uma de suas partidas mais importantes nesta temporada, quando receber o Al Ittihad saudita, nesta terça-feira, no estádio Mohammed bin Zayed, na capital Abu Dhabi, em um confronto que não admite meio-termo, no qual o vencedor se classifica diretamente à fase de liga do torneio de elite asiático.

A equipe emiradense entra em campo em meio a um clima de otimismo, impulsionada pelos fatores do mando de campo e da torcida, e por um grande desejo de aproveitar o apoio da torcida esperado para garantir a vaga de acesso e dar continuidade à sua trajetória continental, enquanto o Al Ittihad, apelidado de "Al Ameed" (o Decano), busca superar o obstáculo do play-off e confirmar sua presença na fase de grupos, seguindo na disputa pelo título continental.

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Espera-se que a partida seja palco de um forte embate tático entre as duas equipes, diante do fato de cada uma delas contar com elementos de destaque capazes de pender a balança a seu favor, em meio a uma ampla expectativa da torcida para este confronto decisivo.

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