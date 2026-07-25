Khaled Al-Ghamdi, presidente do Al-Ahli saudita, anunciou oficialmente a sua saída do cargo, através de uma mensagem emocionante na sua conta pessoal na rede social "X".

Al-Ghamdi escreveu: "Queridos adeptos do Al-Ahli, após a minha jornada à frente do conselho de administração desta grande instituição ao longo dos últimos três anos, da qual me orgulho e sinto honra no meu percurso profissional".

E acrescentou: "Anuncio hoje a minha demissão da presidência do Al-Ahli, um período que testemunhou vários desafios e conquistas, sendo os mais destacados a conquista de dois títulos consecutivos da Elite Asiática e da Supertaça Saudita".

Prosseguiu: "Muito obrigado aos membros do conselho de administração, ao Fundo de Investimento Público, aos colaboradores do clube, aos seus jogadores, às equipas técnica e administrativa, à associação de adeptos do clube e a todos os que nos apoiaram ou discordaram de nós por zelo pela instituição".

Continuou: "Quanto a vós, adeptos do Al-Ahli, fostes sempre o apoio e o parceiro em cada sucesso. Obrigado pela vossa confiança e apoio, e não se esqueçam de mim nas vossas boas preces, pois tudo o que se alcançou foi graças a Deus em primeiro lugar e depois ao vosso enorme apoio".

Concluiu: "Hoje deixo o cargo, e o Al-Ahli permanece erguido pela sua história e pelos seus adeptos, com a minha total convicção de que é capaz de continuar a alcançar sucessos e conquistar mais em todas as competições no futuro. Obrigado ao Al-Ahli e aos seus fiéis adeptos".

Relatos da imprensa haviam confirmado, anteriormente, que Khaled Al-Ghamdi se demitiria do seu cargo de presidente do Al-Ahli, para apresentar a sua candidatura à presidência da Federação Saudita de Futebol, sucedendo a Yasser Al-Misehal.

Al-Ghamdi sai após três anos repletos de conquistas no percurso do Al-Ahli, tendo a equipa conquistado, no seu mandato, o título da Liga dos Campeões da Ásia da Elite por duas vezes, bem como a Supertaça Saudita pela primeira vez após uma ausência de nove anos.