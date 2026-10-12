Em mensagem ao ministro do Esporte: Mortada Mansour ameaça a diretoria do Zamalek: "Vou bater em vocês com o sapato!"

Mortada Mansour, ex-presidente do Zamalek, enviou uma mensagem duríssima a Gohar Nabil, ministro da Juventude e Esportes do Egito, na qual exigiu a necessidade de exercer fiscalização financeira e administrativa sobre os clubes esportivos, destacando a importância de separar as relações pessoais das responsabilidades oficiais e levantando uma série de acusações contra a atual diretoria do Zamalek.

A mensagem de Mortada Mansour foi publicada em sua conta oficial no "Facebook" e dizia o seguinte:

Gohar Nabil, ministro dos Esportes, esqueça que Hussein Labib é seu amigo e que Hisham Nasr foi seu companheiro nos campos, e lembre-se de que o Estado o colocou nesse alto cargo para preservar o dinheiro público e respeitar a lei do esporte, que rege suas atitudes e decisões!

O primeiro artigo lhe dá autoridade de supervisão financeira e administrativa sobre os clubes esportivos!

Não vemos sua fiscalização administrativa nem a financeira. É um comitê nomeado por um oficial da Segurança do Estado chamado Sherif Adel, que o ministro do Interior, Mahmoud Tawfik, o Dekr, expulsou do órgão e de toda a instituição policial por desvio de conduta!

O comitê da destruição perdeu o terreno do clube, que valia bilhões! Apropriou-se de cerca de 900 milhões de libras da venda do terreno de Outubro e desperdiçou tudo! Tomou emprestado um bilhão de libras dos bancos e desperdiçou tudo!

Destruiu o time de futebol e vendeu a base principal da equipe, de Donga e Nasser a Hossam e Bezerra!

Causou o impedimento de registro da equipe 23 vezes, sendo 2 deles disciplinares!

Custou aos cofres do clube cerca de um bilhão de libras em multas por rescindir contratos com jogadores e técnicos sem qualquer motivo ou qualquer motivo legal!

Desperdiçou mais de 120 milhões de libras ao aceitar que Kahraba pagasse uma multa de dois milhões e 600 mil dólares, recebendo o valor em moeda egípcia, e concordou em receber 70 milhões de libras egípcias, e de forma parcelada, desafiando a decisão do Tribunal Arbitral do Esporte!

Deixou Zizo ir para o Al Ahly de graça, apesar de a oferta saudita passar de 500 milhões de libras!

Perderam mais de 60 títulos!

Destruíram as instalações do clube e aterraram as piscinas!

O clube centenário passou a ficar repleto de arruaceiros que não são sócios, e se espalharam as drogas e o assédio!

Excelentíssimo ministro, o senhor não ouviu os gritos da torcida nem dos sócios?!

Não viu as lágrimas nos olhos da grandiosa torcida do Zamalek?!

Infelizmente, quando eu administrava o clube, a decisão do Estado era de que o público não passasse de 500 pessoas. Agora é permitida a presença de torcedores aos milhares, apoiando sua equipe, mas é uma pena que essa torcida fiel e dedicada saia da maioria das partidas triste e com os olhos cheios de lágrimas!

No meu tempo, todos os saldos do clube nos bancos e em outros lugares estavam bloqueados desde 2014. Já este comitê recebeu bilhões em seus cofres!

Senhor ministro, essa gangue vendeu todas as lojas que ficam nos muros do clube, as quais eu preparei após longas batalhas judiciais, com a admissão do tal Labib!

Senhor ministro, e todos os comitês mercenários, um conselho aos dois meninos Hisham Nasr e o filho de Al Mandouh, que alegam mentirosamente que eu deixei o clube endividado, uma vez em um bilhão e outra em dois bilhões: se vocês são homens, apresentem os documentos e comprovem a dívida fictícia. Quanto à mentira, à falta de educação e à tentativa de me difamar, minha resposta a vocês não será outra senão bater em vocês com o sapato no momento que eu determinar!

Estou triste pela grandiosa torcida do Zamalek em todas as partes do mundo. As lágrimas dela são preciosas, excelentíssimo ministro.

Essa mensagem vem na esteira da derrota do Zamalek no clássico contra o Al Ahly, na noite de domingo, pelo placar de 2 a 0, na sexta rodada do Campeonato Egípcio.



