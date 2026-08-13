A negociação para a transferência de Rodri, astro do Manchester City, para o Barcelona entrou em sua fase final.

Até o momento, não há acordo entre Barcelona e Manchester City, mas todas as partes esperam chegar a um entendimento nos próximos dias, para que Rodri possa se transferir para o estádio Spotify Camp Nou.

As férias do jogador estavam previstas para terminar nesta quinta-feira, com a sua reintegração aos treinos do Manchester City marcada para a manhã de sexta-feira.

Porém, o jornal "Sport" confirmou que Rodri solicitou uma autorização especial para não viajar à Inglaterra, a fim de aguardar o fim das negociações entre os dois clubes.

O desejo de Rodri gira em torno de esperar pelo Barcelona, na esperança de que a pequena diferença financeira restante entre os dois clubes seja resolvida, para que ele possa começar a trabalhar sob o comando do técnico Hansi Flick.

O jogador entende que pode não comparecer ao treino, a fim de dar mais tempo às negociações até que tudo seja definido, mas fará isso apenas com o consentimento do Manchester City. E, caso o clube inglês não permita, o jogador comparecerá aos treinos.

Na verdade, Rodri ainda estava em Madri nesta quinta-feira, e foi visto almoçando no restaurante Casa Lambazas.

Enzo Maresca havia confirmado que o jogador estaria em Manchester na sexta-feira, mas Rodri espera obter essa autorização especial de seu clube.